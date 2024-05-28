رئيس جامعة كفر الشيخ يؤكد على حسن سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني

عقد مجلس جامعة كفر الشيخ برئاسة الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس الجامعة، اليوم الثلاثاء الموافق 28/5/2024، جلسته الدورية بقاعة المجلس لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية، واستعراض المستجدات والموضوعات المعروضة على المجلس.

وقد استهل رئيس جامعة كفر الشيخ، أعمال المجلس بالترحيب بأعضاء مجلس الجامعة، موجها خالص الشكر والتقدير لأسرة الجامعة ممثلة في النواب وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري بالجامعة على الجهد المبذول والوقوف على قلب رجل واحد وظهور الجامعة بالمظهر المشرف واللائق اثناء زيارة الدكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لجامعة كفرالشيخ، لترأس اجتماع المجلس الأعلى للجامعات والمنعقد يوم السبت الماضي في رحاب جامعة كفرالشيخ.

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، على حسن سير أعمال الامتحانات، ومدي التزام الطلبة والمراقبين بالتعليمات والقواعد المنظمة للعملية الامتحانية، مؤكدًا على ضرورة توافر كافة سبل الراحة التي تضمن سير الاختبارات في أجواء من الهدوء والاستقرار، مع أهمية تواجد أساتذة المادة للرد على استفسارات الطلبة، وإزالة أي عقبات تعوق سير الامتحانات وتعكر صفو أجوائها أولا بأول حتي تاريخ انتهاء أعمال الامتحانات.

كما استعرض رئيس الجامعة الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية، والتي وافق فيها المجلس على التعيين في وظيفة استاذ لعدد 2 من أعضاء هيئة التدريس بكليات الاداب والطب البشري، والتعيين في وظيفة استاذ مساعد لعدد 5 من أعضاء هيئة التدريس بكليات الحاسبات والمعلومات والاداب وطب الفم والاسنان وعلوم الثروة السمكية والمصايد، والتربية الرياضية، والتعيين في وظيفة مدرس لعدد 4 من الهيئة المعاونة بكليات التمريض والطب البشري .

كما تم موافقة مجلس جامعة كفر الشيخ على منح درجة الدكتوراة لعدد 15 من الباحثين بكليات التربية الرياضية والتجارة والتربية والتربية النوعية والطب البشري والعلوم والاداب ومعهد علوم وتنكولوجيا النانو، كما تم منح درجة الماجستير لعدد 20 من الباحثين بكليات التربية الرياضية والطب البيطري والهندسة والزراعة والتربية والطب البشري والعلوم والاداب.

ايضاً وافق مجلس الجامعة على منح درجة الدكتوراة المهنية لعدد 8 من الباحثين بكلية التجارة، ومنح درجة الماجستير المهني لعدد 38 من الباحثين بكلية التجارة، ودبلوم الدراسات العليا المهنية في المحاسبة والتكاليف لعدد 2 من الباحثين بكلية التجارة.