محافظ المنوفية يتفقد المراكز التكولوجية لتلقى طلبات التصالح

أجـري اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، جولة ميدانية موسعة لمركزي تلا والشهداء تفقد خلالها عدد من المشروعات التنموية والخدمية استكمالا لمسيرة التنمية والتطوير الشاملة التي تشهدها المحافظة.

يأتي ذلك في إطارتوجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود التغيير والبناء الشامل للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، رافقه الاستاذ محمد موسي نائب المحافظ، والمهندس وفيق حسن رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا، والمهندسة وفاء صبحي مدير عام هيئة الأبنية التعليمية، والمهندس شعبان الشبراوي مدير مديرية الطرق، والمهندس أشرف طايل المستشار الهندسي للمحافظة، والدكتور أحمد أبو بكر مدير الإدارة العامة لشئون البيئة بالمحافظة .

تقنين الأوضاع في مخالفات البناء

واستهل المحافظ جولته، بتفقد المركز التكنولوجي بالوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا، وذلك لمتابعة انتظام سير العمل والتسهيلات المقدمة للمواطنين بشأن تلقي طلبات التصالح علي مخالفات البناء وسرعة إنجازها وفقاً لقانون التصالح الجديد، موجها بضرورة التعاون المستمرمع المواطنين وتعريفهم بكافة المستندات والشروط التى نصت عليها اللائحة التنفيذية والتي يجب توافرها للتصالح وتقنين الأوضاع في مخالفات البناء، موجهًا رئيس المدينة بتقديم كافة أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة وزيادة عدد إستراحات المواطنين تيسيراً عليهم .

وتفقد المحافظ الأعمال النهائية للسوق النموذجي الجديد بشارع المحطة بمدينة تلا، تنفيذ الهيئة العامة للأبنية التعليمية تمهيدا للبدء في أعمال الطرح، وذلك للقضاء علي ظاهرة الأسواق العشوائية ، ويضم السوق 8 محلات تجارية و4 باكيات نموذجية ومزود بكافة الخدمات والمرافق اللازمة، موجهًا بسرعة البدء في إجراءات طرح المحلات لتوفير فرص عمل للشباب.

وخلال جولته بمركز تلا ، تفقد محافظ المنوفية المحطة الوسيطة الثابتة الجديدة، وذلك عقب استلامها ، بتكلفة إجمالية تبلغ حوالي 35 مليون جنيه ، وذلك في إطار تفعيل المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة لتحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين، وتنفيذاً للعقد الموقع بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والتخطيط والهيئة العربية للتصنيع لتنفيذ مشروعات المرحلة الثانية للبنية التحتية لمنظومة المخلفات.

واستمع المحافظ، لشرح تفصيلي عن آليات تشغيل المحطة الوسيطة الثابتة ، المقامة علي مساحة 8150م2 تقريباْ ، بطاقة استيعابية 550 طن / يوم.

وأشار محافظ المنوفية، إلى أنه حرص علي الاستفادة من المساحة المتواجدة أمام المحطة الوسيطة لتوسعتها وإستيعاب تراكمات القمامة المتزايدة ، مضيفاً أنه تم دعم المحطة الوسيطة الثابتة من خلال وزارة التنمية المحلية بمعدات ثقيلة بتكلفة إجمالية تبلغ حوالي 15 مليون جنيه، موجهاً بسرعة البدء في إجراءات طرح المحطة للقطاع الخاص لإدارتها وتشغيلها، وذلك ضمن جهود تعزيز الإستثمار بمنظومة المخلفات.

وتفقد المحافظ، أعمال الحفر بمدخل المحطة الوسيطة الثابتة، وذلك تمهيداً للرصف بتكلفة 2 مليون جنيه ، مؤكداً علي دعمه لمنظومة النظافة والمخلفات الصلبة للارتقاء بالمظهر الحضارى وتحسين البيئة لإحداث نقلة نوعية بمستوى خدمات النظافة .

وتضمنت الجولة ، تفقد محافظ المنوفية الأعمال الإنشائية لمدرسة بروي للتعليم الأساسي ( إنشاء جديد ) علي مساحة 2000 م2 ، تنفيذ الهيئة العامة للأبنية التعليمية، وبقيمة تعاقدية بلغت 20 مليون و 650 ألف جنيه تقريبا ً ، بطاقة 22 فصل دراسي ، حيث تم الإنتهاء من أعمال صب أعمدة الدور الأرضي للمدرسة.

وأكد المحافظ، حرص واهتمام القيادة السياسية بالنهوض والارتقاء بقطاع التعليم وبناء الإنسان والهوية المصرية باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق نهضة اجتماعية واقتصادية شاملة وخلق جيل واع وقادر على النهوض بمستقبل الوطن .

ويستكمل محافظ المنوفية جولته الميدانية الموسعة بتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية بمركز ومدينة الشهداء .