كوارث العالم.. انهيار أرضي يدفن 2000 شخص أحياء في ثوانٍ (فيديو)

يبحث رجال الإنقاذ عن 2000 ضحية مشتبه بها دفنوا أحياء تحت انهيار أرضي في بابوا غينيا الجديدة.

ويبلغ الرقم الحكومي ما يقرب من ثلاثة أضعاف تقديرات الأمم المتحدة التي أشارت إلى مقتل 670 شخصًا في المناطق الجبلية الداخلية بالجزيرة.

وبابوا غينيا الجديدة (بالإنجليزية: Papua New Guinea)‏ هي دولة تقع في النصف الشرقي من جزيرة بابوا (ثاني كبرى الجزر في العالم) في جنوب غرب المحيط الهادي، في قارة أوقيانيا بالقرب من أندونيسيا، عاصمتها وكبرى مدنها بورت مورسبي. ومن المدن الهامة الأخرى في بابوا غينيا الجديدة: راباول، ولاي، ومادانغ، وغوروكا. الدولة مقسمة لـ 19 مقاطعة، موزعة على أربع مناطق.

وبدأت السلطات فى بابوا غينيا الجديدة، عملية إجلاء لنحو 7900 شخص، نتيجة الانهيارات الأرضية، حيث أدى انهيار جبلى إلى دفن 2000 شخص أحياء يوم الجمعة الماضى.

وقال مدير مقاطعة إنجا سانديس تساكا، في تصريح نقلته إذاعة "أر تي أل" الفرنسية: "كل ساعة نسمع تحطم الصخور، إنه مثل قنبلة أو طلقة نارية، والصخور مستمرة في السقوط".

وتأتي عمليات الإجلاء هذه بعد الانهيار الأرضي الضخم الذي دمر قرية "يامبالي" في مقاطعة إنجا يوم الجمعة.. ووفقا لخدمات الإنقاذ بالبلاد، ربما يكون أكثر من ألفي شخص قد دفنوا؛ لكن رجال الإنقاذ لم يعثروا حتى الآن إلا على خمس جثث.

وتتمتع بابوا غينيا الجديدة بواحد من أكثر المناخات رطوبة في العالم، وأظهرت الأبحاث أن التغيرات في أنماط هطول الأمطار المرتبطة بتغير المناخ يمكن أن تزيد من خطر الانهيارات الأرضية.. كما أن وصول مواد الإغاثة أصبح معقداً بسبب العنف القبلي، الذي لا علاقة له بالكارثة.

أمريكا تساعد

وأكد الرئيس الأمريكي جو بايدن استعداد الولايات المتحدة لمساعدة بابوا غينيا الجديدة في مواجهة تداعيات الانهيار الأرضي الهائل الذي دمر قرية نائية في شمال البلاد.

وقال بايدن، في بيان نشره البيت الأبيض: "شعرت بالحزن الشديد بسبب الخسائر في الأرواح والدمار الناجم عن الانهيار الأرضي في بابوا غينيا الجديدة صلواتنا مع جميع العائلات المتضررة من هذه المأساة".

وأضاف:"لقد وجهت إدارتي بالبقاء على اتصال وثيق مع شركائنا في بابوا غينيا الجديدة وهم يقودون جهود الإنقاذ والإنعاش. نحن على استعداد للمساعدة".

وتابع بايدن قائلا :"وسط هذه المأساة المظلمة، سنواصل التنسيق مع بابوا غينيا الجديدة وأستراليا ونيوزيلندا وشركائنا في المجموعة الرباعية لضمان أننا نفي بالتزامنا بالشراكة في تقديم المساعدة الإنسانية والإغاثة في حالات الكوارث عبر منطقة المحيطين الهندي والهادئ".

واختتم البيان بالقول: "تقف الولايات المتحدة إلى جانب بابوا غينيا الجديدة – شريكنا وصديقنا الوثيق – اليوم ودائمًا".

وكانت وسائل إعلام محلية في بابوا غينيا الجديدة قد ذكرت في وقت سابق، أن أكثر من 300 شخص وأكثر من 1100 منزل دفنوا جراء انهيار أرضي هائل دمر قرية نائية في شمال البلاد.

ويخشى أن يكون المئات قد لقوا حتفهم في الانهيار الأرضي الذي وقع في قرية كاوكالام في إقليم إنجا، على بعد حوالي 600 كيلومتر شمال غربي العاصمة بورت مورسبي، حوالي الساعة الثالثة صباح أمس الجمعة.

بلينكن يؤكد الحاجة الملحة لفتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني لإدخال المساعدات

أكد وزير الخارجية الأمريكية أنتونى بلينكن، أهمية اختتام المحادثات بين مصر وإسرائيل، لإعادة فتح معبر رفح فى أقرب وقت ممكن لتوصيل المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية - فى بيان - إن بلينكن شدد خلال اتصال هاتفى مع الوزير بمجلس الحرب الإسرائيلى بينى جانتس على الحاجة الملحة لحماية المدنيين وعمال الإغاثة فى غزة وتهدئة التوترات فى الضفة الغربية، وعلى أهمية زيادة مستويات المساعدة الإنسانية فى جميع أنحاء غزة.

وناقش بلينكن أحدث الجهود لتحقيق وقف إطلاق النار كجزء من اتفاق لإطلاق سراح المحتجزين ومنع الصراع من التوسع فى جميع أنحاء المنطقة، مجددا موقف الرئيس الأمريكى جو بايدن بشأن العملية العسكرية على مدينة رفح الفلسطينية.