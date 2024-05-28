اعتماد المخطط التفصيلي لمنطقة بساتين الإسماعيلية «الزوامل الصناعية» بالشرقية

اعتمد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، المخطط التفصيلي لمنطقة بساتين الإسماعيلية والزوامل الصناعية بمساحة اجمالية 1484.98 فدان، وذلك بعد أن تم الإنتهاء من الدراسات التفصيلية اللازمة لموقف الشوارع واستعمالات قطع الأراضي والمواقع الصناعية والخدمية طبقاً للمخطط الاستراتيجي المعتمد لتلك المنطقة، دعما للاستثمار بها والحفاظ على حق الدولة وضمان استغلال الأراضي في الأغراض المخصصة لها.

وأكد المحافظ، أن اعتماد المخطط التفصيلي لتلك المنطقة يأتي ضمن خطة الدولة لتحديد مناطق الامتدادات الصناعية والحد من النمو العشوائي للمناطق الصناعية، وتدعيماً للصناعة ودفع عجلة التنمية والاستثمار بتلك المناطق، باعتبارها قاطرة التنمية للمحافظة، ولتحسين الصورة الجمالية تماشياً مع خطة التنمية الحضرية الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة، بجانب إتاحة المزيد من الحوافز لتشجيع القطاع غير الرسمي للعمل في إطار المنظومة الرسمية للدولة، من أجل توفير المزيد من فرص العمل لأبناء المحافظة.

وقال المحافظ، إن الدولة خلال الفترة الحالية تشهد طفرة واهتمام واضح من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير ودعم الصناعة الوطنية وإتاحة الفرصة أمام الكيانات الاقتصادية، للتوسع في إقامة المزيد من الاستثمارات، وتسعى الدولة جاهده لإزالة كافة العوائق التي تحول دون تحقيق الطفرة الصناعية من خلال تمكين القطاع الخاص للتوسع في استثماراته لتحقيق الاكتفاء الذاتي وخلق فرص عمل حقيقية للشباب.

وقدم محافظ الشرقية الشكر لكافة الجهات التي ساعدت على انجاز هذا المشروع تحت اشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة / إدارة المساحة العسكرية، بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والهيئة العامة للتنمية الصناعية ومكتب سلسبيل للاستشارات الهندسية التابع لإدارة المساحة العسكرية بالشراكة مع شركة " ايدج برو" لنظم المعلومات المعد للمشروع وإدارة الاستثمار بالمحافظة.

وأوضح الدكتور محمد الهراوى مدير الاستثمار بالمحافظة، أن المخطط التفصيلي لمنطقة بساتين الإسماعيلية - الزوامل الصناعية كان نتاجاً للجهد المبذول بالتنسيق بين كلا من المحافظة ادارة المساحة العسكرية ووزارة التنمية المحلية والمكتب الاستشاري المعتمد والهيئة العامة للتنمية الصناعية، وذلك بتفعيل كافة المساحات الصادر بشأنها القرارات الجمهورية لكامل المساحة بالتعاون والتنسيق بين الإدارات المعنية ( الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية والإدارة العامة لحماية أملاك الدولة) وذلك برفع الاحداثيات لكامل المنشآت الخاصة بالمنطقة، وتحديد خريطة الوضع الراهن، وذلك بهدف المساهمة بقدر كبير في النهوض بتلك المنطقة بعد تحديد الأوليات التي تحتاجها المنطقة في المجالين الصناعي والخدمي.

وأضاف مدير الاستثمار بالمحافظة، أن المساحة الإجمالية للمنطقة تبلغ 1484.98 فدان، وتضم عدد ما يقرب من 1350 منشأة ما بين مصانع منتجة ومخازن وتحت الإنشاء، ويعمل بها أكثر من 70000 عامل تقريبا بحجم استثمارات تصل إلى 15مليار جنية تقريبا في مختلف الأنشطة والصناعات (الغذائية، الورقية، والهندسية، والمعدنية، الكهربائية، مواد بناء، بلاستيكية، خشبية) بالإضافة إلى أنشطة صناعية أخرى.



