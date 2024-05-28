مهرجان للشيكولاتة  لأنشطة الاجازة الصيفية بمكتبة مصر العامة بدمنهور .

واصلت مكتبة مصر العامة بدمنهور، انشطتها التثقيفية الترفيهية لأبناء محافظة البحيرة، طوال الأسبوع الأول مع بدء الاجازة الصيفية، وذلك بمبنى الأنشطة بالمكتبة، ضمن برنامجها السنوي تحت شعار "أجمل اجازة في أجمل مكتبة".

حيث يهدف البرنامج إلي الإستغلال الأمثل لطاقات النشء بالاجازة الصيفية في تعلم واكتساب المهارات السلوكية والإدراكية والتوعوية الصحيحة من خلال تنفيذ أنشطة ترفيهية تثقيفية تقدم للأطفال علي مدار أيام اجازاتهم الدراسية.

هذا وقد أكد أحمد الهواشي مدير مكتبة مصر العامة بدمنهور، علي استفادة الأطفال خلال أنشطة هذا الاسبوع من تعلم كيفية تدوير خامات البيئة وإعادة استخدامها مما ينمي لديهم المهارات اليدوية والحركية والفكرية بالإضافة لحصولهم علي ورش عمل لتعديل السلوك، واكتشاف الذات، وتحسين الخط العربي، وحفظ القرآن الكريم، وإجراء التجارب العلمية البسيطة بنادي العلوم، مشيراً إلى أن البرنامج تضمن أيضاً الترفيه عن الأطفال حيث أقيم في ختام الأسبوع مهرجان للشيكولاتة.

وأضاف مدير مكتبة مصر العامة بدمنهور، أن النشاط الصيفي لبرنامج أجمل اجازة في أجمل مكتبة يستهدف الأطفال من عمر 6 إلي 11 عاما ويكون نشاطه يوميا بداية من الساعة التاسعة صباحاً، كما سيقام خلال الفترة القادمة العديد من المهرجانات الترفيهية للأطفال منها مهرجان الشمع والألوان، البيتزا والكاب كيك.

يأتى لك تحت رعاية الدكتورة/ نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، وإيماناً بأهمية الثقافة والفنون فى تكوين وتشكيل الشخصية وتنمية وتشجيع المهارات الابتكارية والمواهب الفنية لدى الأطفال والنشء والشباب.