مجهودات أمن المنافذ بوزارة الداخلية

نجحت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها فى مجال مكافحة جرائم تهريب المواد والأقراص المخدرة.

وتمكنت الجهود من ضبط قضية وفى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (2244) مخالفة مرورية متنوعة وفى مجال الأمن العام : ضبط عدد (32) قضية.

ونجحت الجهود فى مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ (249) حكم قضائى متنوع.

وفى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات تم ضبط عدد (5) قضايا، تم إتخاذ الإجراءات القانونية..وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

نجحت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة في لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (13 مليون جنيه).

جاء ذلك استمرارا للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.

وفى سياق اخر كما ألقى رجال الأمن بالقاهرة القبض على طبيب أسنان مزيف ، تخصص نشاطه الإجرامى فى تزوير المحررات الرسمية.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد تمكنت من ضبط فنى أسنان له معلومات جنائية لقيامه بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى تزوير المحررات الرسمية وانتحال الصفة، حيث قام بانتحال صفة طبيب أسنان على خلاف الحقيقة وممارسته للمهنة بموجب محررات مزورة قام باصطناعها واستئجاره عيادة وتجهيزها ومزاولة المهنة، وكذا قيامه بتزوير عقد بيع سيارة.

وجرى بإرشاده ضبط عدد من أختام شعار الجمهورية المقلدة المنسوبة لعدد من الجهات، وأكلاشيه، وعدد من الكارنيهات والبطاقات ورخصة قيادة وعقد بيع سيارة "مزورين"، وعدد من الأوراق المستخدمة فى أعمال التزوير، وعدد من المحررات باسم المتهم ممهورين بخاتم شعار الجمهورية المقلد، وجهاز "لاب توب" وماكينة لاستخدامهما فى نشاطه، وبمواجهته أقر بنشاطه فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها؛ لاسيما في مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.

وتمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية بمشاركة مديرية أمن البحيرة من ضبط تشكيل عصابى مكون من 4 أشخاص "من بينهم عميلان "سيئا النية" تخصص نشاطهم فى ارتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية بأسلوب "المغافلة"

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 8 وقائع سرقة أخرى، وأرشدوا عن الدراجات النارية المستولى عليها.