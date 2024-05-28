رئيس جامعة سوهاج يجري عملية للضفيرة العصبية" لشاب مصاب "بطلق ناري

أجري الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، وأستاذ جراحات العظام والكسور والجراحات الميكروسكوبية، والفريق الطبي المصاحب له بوحدة جراحة اليد والجراحات الميكرسكوبية بكلية الطب، عملية جراحية استكشافية دقيقة للضفيرة العصبية، لمريض يدعي "ص.س" يبلغ من العمر30 عام، نتيجة اصابته بطلق ناري، أدت الي ضعف بالإحساس والحركة.

وأوضح النعماني، أن هذه العملية تصنف ضمن العمليات التي تتطلب مهارة ودقة عالية، والتي يتم إجراءها بوحدة جراحات اليد والجراحات الميكروسكوبية، بالمستشفي الجامعي القديم، حيث تم خلالها تحديد الأعصاب المصابة وإعادة توصيلها، وعودة المريض لممارسة حياته بشكل طبيعي.

وأضاف الدكتور مجدي أمين القاضي عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أن المريض حضر الي المستشفي الجامعي ويعاني من اصابة بالضفيرة العصبية جراء اصابته "بطلق ناري" بعد مضي ٦ اشهر علي حدوثه، ادي الي وجود مضاعفات كبري بالطرف العلوي الأيسر، الأمر الذي اطلب تدخل جراحي عاجل، حيث نجح الفريق الطبي في مهمته الجراحية المتخصصة بعد إجراء عملية جراحية استغرقت عدة ساعات، وتحتاج إلى مهارة ودقة عالية في إجرائها.

ولفت الدكتور خالد عبدالعال المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، إلى أن إجراء العملية استغرق ما يقرب من ٤ ساعات متواصلة، موضحاً ان الحالة الصحية العامة للشاب مستقرة ويحتاج الي متابعة علي فترات متباعدة في العيادات الخارجية، لعودة الاحساس والحركة بشكل تدريجي لفترة من الزمن.

ومن جهته قال الدكتور ياسر عثمان مدير وحدة جراحه اليد والجراحات الميكروسكوبية انه تم خلال العملية عمل استكشاف للضفيرة العصبية، حيث تبين وجود خزل بالطرف العلوي الأيسر والعضلات وضعف بالإحساس والحركة،موجهاً شكر للدكتور حسان النعماني لمهارته العالية في اجراء هذه النوعية من الجراحات المتخصصة.



ضم الفريق الطبي كلاً من الدكتور ياسر عثمان مدير الوحدة، والدكتور احمد فيصل مدرس مساعد جراحة العظام، والدكتور محمد شحاتة، والدكتور بسام عبدالرحيم، والدكتور عبدالرحمن سنبل، بينما ضم فريق التخدير برئاسة الدكتور احمد طلعت شمروخ كلاً من الدكتور حسام حسن، والدكتور محمد راضي، والدكتورة منار زكريا، وضم فريق التمريض بإشراف سناء اسماعيل كلاً من مني هاشم واسماء محمد.

يذكر ان وحدة جراحات اليد والجراحات الميكروسكوبية تقع بالطابق الخامس بمبني الأورام بالمستشفي الجامعي القديم، وتضم احدث الامكانيات والاجهزة الطبية المتطورة، حيث تقوم الوحدة بإجراء هذه العمليات الدقيقة مجاناً منذ انشائها عام ٢٠١٤ و حتي تاريخه.