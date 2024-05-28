حبس متهمين بتكوين تشكيل عصابي غسل 60 مليون جنيه

جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهمين بتكوين تشكيل عصابي منظم غسل قرابة 60 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها، 15 يوما احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في القضية.

وتبين أن المتهمين استخدما أنشطتهما الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركا فى الاتجار بالمواد المخدرة و تربحا وجمعا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها، وأن المتهمين استخدما عدة أساليب لإخفاء أنشطتهما غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات، وأجرا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 60 مليون جنيه.

وألقي القبض علي شخصين لقيامهما بالاتجار وترويج المواد المخدرة، وتربحهما وجمعهما مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي عن طريق قيامهما (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء السيارات)، بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت أعمال الغسل بمبلغ (60 مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفى سياق اخر فقد شهدت منطقة كوبرى البغدادى العلوى شمال مدينة الأقصر، صباح اليوم الثلاثاء، وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وسيارة ميكروباص نتيجة السرعة الزائدة، مما أسفر عن إصابة 11 مواطنا من الركاب بإصابات طفيفة وكدمات وجروح، وتم نقلهم لمستشفى الكرنك الدولى لتلقى الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى غرفة النجدة بمديرية أمن الأقصر، إخطاراً من مسئولي غرفة الأزمات والكوارث بديوان محافظة الأقصر يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وسيارة ميكروباص نتيجة السرعة الزائدة، مما أسفر عن إصابة 11 مواطنين من الركاب بإصابات طفيفة وكدمات وجروح، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الكرنك الدولى لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

كما لقيت طفلة في الثالثة من عمرها مصرعها، إثر سقوطها في بئر للصرف الصحي بمنطقة السلخانة بمدينة الفيوم، وتم نقل الجثة لمستشفي الفيوم الجامعي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بسقوط طفلة في الثالثة من عمرها في بئر للصرف الصحي، بمنطقة الساخنة بمدينة الفيوم، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الحماية المدنية والإسعاف إلي مكان الحادث، وتبين سقوط طفلة تدعي لوجينا صبري منصور 3 سنوات، وتم استخراج الجثة ونقلها الي مشرحة مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

ومن جهة اخرى قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 7 سنوات بتهمة هتك عرض طفلة بمنطقة الساحل.

تلقى قسم شرطة الساحل بلاغا من أسرة المجني عليها، تتهم عاطلًا بهتك عرض صغيرة، وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم، وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة، من ضبط المتهم.

كشفت التحقيقات أن المتهم استغل صغر سن الطفلة، وهتك عرضها، واعترف بهتك عرض المجنى عليها، مستغلًا في ذلك صغر سنها، وقام لمس مواطن عفتها، وعندما حاولت الاستغاثة ضربها محاولا كتم أنفاسها حتى لا يسمعها أحد.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وتمت إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات والتي أصدرت حكمها السابق.