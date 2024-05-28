أفغانستان: مصرع وإصابة 40 شخصًا بسبب الفيضانات خلال الـ3 أيام الماضية

أعلنت وزارة الدولة لإدارة الأزمات والكوارث الأفغانية مصرع 21 شخصا وإصابة 19 آخرين خلال الثلاثة أيام الماضية بسبب الفيضانات التي اجتاحت سبعة أقاليم.

وقال المتحدث باسم الوزارة جنان صاعق - فى بيان نقلته قناة "طلوع نيوز" الأفغانية اليوم /الثلاثاء/ "إن الوزارة بالتعاون مع هيئة الاستجابة للكوارث قدمت مواد غذائية وغير غذائية ومساعدات نقدية لأكثر من 50 ألف شخص".

يشار إلى أن أفغانستان تشهد منذ شهر أبريل الماضي فيضانات عارمة جراء الأمطار الموسمية الغزيرة؛ ما أسفر عن مصرع مئات الأشخاص وتدمير آلاف المنازل ومساحات شاسعة من الأراضي الزراعية والمحاصيل.

لبنان يدين استهداف الاحتلال الإسرائيلي خيام النازحين في مدينة رفح الفلسطينية

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، اليوم الثلاثاء، الاستهداف المتعمد لخيام النازحين الفلسطينيين قرب مقر تابع لوكالة "الأونروا" شمال غرب مدينة رفح الفلسطينيّة، وراح ضحيته عشرات الشهداء والجرحى، في تحدٍّ صارخ لقرار محكمة العدل الدوليّة الذي صدر أخيرًا حول مطالبة إسرائيل وقف عملياتها العسكرية في رفح.

وأكدت الوزارة - في بيان أوردته الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان - أن "هذه الاعتداءات تعد انتهاكا واضحا وخطيرا للقوانين الدولية، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وجريمة من جرائم الحرب والإبادة الجماعيّة، ومن شأنها أن تُعيق مساعي التوصّل إلى اتفاق وقف فوري ودائم لإطلاق النار، وتضاعف الأزمة الإنسانية في غزة، كما تهدد بتوسيع رقعة الصراع واشتعاله في المنطقة".. منددة باستمرار الاحتلال الإسرائيلي مجازره في حق المدنيين العزل في قطاع غزة.

ودعت المجتمع الدولي إلى "التحرّك بشكل فوري وفاعل لممارسة أقصى الضغوط على إسرائيل لإجبارها على الامتثال إلى قرارات الشرعيّة الدوليّة ذات الصلة والقانون الدولي الإنساني، وتنفيذ القرارات الصادرة عن محكمة العدل الدولية، في سبيل وضع حدٍ لهذه الكارثة الإنسانية".

وزير السياحة القبرصي: زيارة أمير قطر لبلادنا فرصة مواتية للترويج السياحي

قال وزير الدولة للسياحة في جمهورية قبرص كوستاس كوميس، إن زيارة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لبلاده تحظى باهتمام وتغطية إعلامية كبيرة؛ لما تشكله من فرصة مواتية للترويج لقبرص سياحيا والتعريف بمعالمها وما تتمتع به من إمكانيات جاذبة للسياح.

وأضاف الوزير - في حوار مع وكالة الأنباء القطرية (قنا) اليوم الثلاثاء - أن زيارة أمير قطر لقبرص تحظى باهتمام كبير، وتظهر في نفس الوقت تطور العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيرا إلى أن الحكومة القبرصية تعمل بشكل مشترك مع حكومة دولة قطرعلى توقيع مذكرة تفاهم؛ تهدف إلى التعاون في مختلف المجالات والأنشطة المتعلقة بالسياحة والفعاليات التجارية ذات الاهتمام المشترك.

وأشار إلى أن وزارة السياحة القبرصية تركز على قطاع الاستثمارات السياحية؛ وذلك للترويج لقبرص كوجهة للاستثمارات السياحية وتسليط الضوء على فرصها الاستثمارية للمستثمرين الدوليين المحتملين من خلال المشاركة في منتديات الاستثمار في مجال الضيافة وغيرها من الأحداث الترويجية، مؤكدا أن قبرص تعد مركزا مزدهرا في شرق البحر الأبيض المتوسط وتتمتع ببيئة أعمال مواتية لجميع قطاعات الاقتصاد بما في ذلك الاستثمارات في السياحة التي تعد بمثابة حافز ونظام بيئي جذاب للمستثمرين الأجانب.