معسكر خدمة عامة لتعظيم الدور المجتمعي بمركز شباب الكشح بدار السلام

نفذ مركز شباب الكشح التابع لإدارة الشباب والرياضة بمركز ومدينة دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج معسكر في الخدمة العامة لنظافة الملعب والمبنى الإداري ومحيط المركز لتعظبم الدور المجتمعي وذلك تنفيذًا للخطة الداخلية للمركز عن شهر مايو ٢٠٢٤ طلائع بتوجيهات الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة وإشراف يسري كفافي وكيل المديرية للشباب .

يهدف المشروع إلى تنمية مَلكة الخدمة المجتمعية العامة وإنكار للذات في سبيل حب الخير للجميع وتعبير الشباب والنشء عن تفانيهم وإخلاصهم للوطن.

وتهدف المعسكرات بوجه إلى استثمار أوقات فراغ الشباب والنشئ وتنميتهم على مهارات العمل الجماعي والتفكير الابتكارى وخدمه مجتمعية في أجواء الفرح والسرور بين المشاركين .

وتم خلال المعسكر إنجاز عدد من المهام الخاصة بالمشروع منها نظافة المبني الإداري لمركز شباب الكشح وإعادة ترتيب وتنظيف الأثاث وكذلك ترتيب الكتب الخاصة بالمكتبة ونظافة الحديقة المحيطة بالمركز وفي نهاية اليوم سادت أجواء من الفرح والسرور بين الجميع وجرى التقاط بعض الصور التذكارية مع بعضهم البعض.

ومن جانبه قال الدكتور محمد فريد وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج أن تلك المعسكرات تساهم في توسيع مشاركة أعضاء مراكز الشباب وبث روح المنافسة والتعاون بين النشء وإبراز مهاراتهم وقدراتهم الإبداعية التي تمكنهم من ترسيخ مفهوم العمل الجماعي من خلال البرامج والأنشطة الثقافية والفنية داخل المعسكر.

وفي سياق آخر نفذ مركز شباب سلامون التابع لإدارة طما للشباب شمال محافظة سوهاج ندوة تثقيفية عن عيد العمال وذلك بناء على الخطة الداخلية لمركز الشباب للمشاركة في كافة الإحتفالات الدينية والوطنية والقومية والثقافية .

تهدف الندوة التثقيفية إلى الإحتفال بعيد العمال وتعريف الشباب والطلائع انه في اليوم الأول من شهر مايو من كل عام يحتفل العالم بعيد العمال وبلدنا الغالية مصر على سبيل المثال من دول العالم التي تبادر في تقدير كل جهد يبذل لبناء قطاع الإنتاج ويحتفل بهذه المناسبة على مستوى الوطن باحتفال عام برعاية القيادة السياسية ويتم تكريم عدد من العمال الذين تميزوا بعملهم عرفاناً من المجتمع المصري بهذه الجهود.

وأكد يسري كفافي وكيل المديرية للشباب على أهمية تكثيف الأنشطة المتنوعة وتفعيل دور مركز الشباب في رفع الوعي لدى الشباب والنشء .