رئيس جامعة سوهاج يشارك في فعاليات مؤتمر التأهيل الوظيفي بالعاصمة الإدارية

شهد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، فعاليات مؤتمر التأهيل الوظيفي تحت عنوان "الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي"، والذي نظمه مشروع المراكز الجامعية للتطوير المهني، بحضور الدكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالي، الدكتور أحمد دلال رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، والدكتور طارق شوقي وزير التعليم والتعليم الفني السابق، والسيد ويك باورز مدير مكتب التعليم والصحة بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمصر، والدكتور أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الإستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، ولفيف من رؤساء الجامعات المصرية، وعدد من خبراء التعليم العالي والإرشاد المهني بمصر والعالم، وذلك بإحدى الفنادق الخاصة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال الدكتور حسان النعماني، إنه تنفيذًا لأهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي تعمل مراكز التطوير المهني بالجامعات على مساعدة آلاف من الطلاب والطالبات في الحصول على التوجيه المهني، ومهارات التوظيف، والتدريب التقني خلال الأعوام الماضية، وذلك في إطار حرص الدولة المصرية على دعم ومساندة جهود مختلف المؤسسات والهيئات التعليمية لتحقيق رسالتها التنموية، موضحاً أن مركز التطوير المهني بجامعة سوهاج يعد من أولى المراكز التي أنشأتها الجامعة الأمريكية، حيث يوفر باقة متنوعة من البرامج التدريبية التي ترفع من مهارات الطلاب العملية، وربطهم بفرص التوظيف المناسبة في القطاعين العام والخاص، فضلاً عن مساندة رواد الأعمال منهم من خلال الاستشارات والتسهيلات اللازمة.

وأوضح الدكتور سيد جبريل مدير مركز التطوير المهني بالجامعة، أن الهدف من الملتقى هو تشبيك جميع أعضاء المراكز المختلفة القديمة الحديثة معا لتبادل الخبرات والاطلاع على الخطط المستقبلية لمشروع مراكز التطوير المهني، و استعراض أهم الإنجازات بالمشروع، مشيراً إلى أنه تم استعراض جلسات عن دمج الاشخاص ذوي الاعاقات الخاصة، وجلسات أخرى عن إستمرارية المراكز الجامعية للتطوير المهني، إلى جانب التوازن بين العمل والحياة لأعضاء المراكز الجامعية للتطوير المهني، مضيفًاً انه شارك بالاجتماع ٣٧ مركز قديمًا و حديثا من الجامعات الحكومية العامة والأهلية والتكنولوجية.

جدير بالذكر أن المؤتمر استمر علي مدار ثلاثة أيام، وبحضور مديري وفرق التوظيف بمختلف الجامعات المصرية، حيث أقيمت جلسات وورش عمل للخروج بتصور مُستقبلي لدور مراكز التوظيف اتساقًا مع التكليفات الرئاسية والإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وذلك في إطار ختام سلسلة الإجتماعات التي بدأتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بتشكيل المجلس التنفيذي لمراكز التوظيف، تحت مظلة المُبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية" التي أطلقتها الوزارة.