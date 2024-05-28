الثلاثاء 28 مايو 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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شاهد.. جنازة جندي استشهد بمنطقة رفح الحدودية

جنازة الجندي الشهيد
جنازة الجندي الشهيد

عرضت فضائية “العربية”، صباح اليوم الثلاثاء، جنازة الجندي الذي استشهد بالقرب من معبر رفح أمس الإثنين.

وقالت القناة إن جثمان الجندي الشهيد تم تشييعه في محافظة الفيوم، وتظهر اللقطات تجمع الأهالي حول نعش الجندي الذي تمت إحاطته بعلم مصر وسط ترديد التكبيرات وبكاء السيدات.

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عاجل.. مصدر أمني يكشف التحقيقات الأولية في حادث إطلاق النيران بمنطقة رفح

وصرح والد الجندي الشهيد للقناة بأن: “ابنه شهيد فداء الوطن”، فيما أكد عمه بأن الشهيد أخبره في إجازته بأنها “آخر عطلة عسكرية له وسيسلم مهماته وسيأخذ الشهادة العسكرية”، مردفًا: “هو سلم وأخذ الشهادة (الاستشهاد) ولله الحمد”.

 

وأكد مصدر أمني مطلع، أن التحقيقات الأولية لحادث إطلاق النيران واستشهاد جندي على الحدود تشير لإطلاق نار بين عناصر من قوات الاحتلال الإسرائيلي وعناصر من المقاومة الفلسطينية، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ «القاهرة الإخبارية».

وأفاد مصدر أمني مطلع، بأن التحقيقات الأولية تشير لإطلاق النيران في عدة اتجاهات وقيام عنصر التأمين المصري باتخاذ إجراءات الحماية والتعامل مع مصدر النيران.

 

وأصدر المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية بيانا أكد فيه عن إجراء تحقيقاً بواسطة الجهات المختصة حيال حادث إطلاق النيران بمنطقة الشريط الحدودى برفح مما أدى إلى إستشهاد أحد العناصر المكلفة بالتأمين.

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