دويدار: الجزيري أفضل من وسام أبو علي

أثنى أحمد دويدار لاعب الزمالك السابق بمستوى التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك في الفترة الأخيرة.

وأنتصر الزمالك على الاتحاد السكندري بثنائية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما مساء الاثنين على استاد برج العرب في بطولة الدوري المصري.

أضاف دويدار في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا مع الإعلامي محمد عباس المذاع عبر فضائية المحور: "سيف الدين الجزيري أفضل من وسام أبو علي مهاجم النادي الأهلي".

وواصل: "الجزيري اجمد مهاجم في مصر في الوقت الحالي وأنا مدافع سابق وأعرف ما اقول بشأن الجزيري".

وأشار: "أتوقع فوز الزمالك على الأهلي في السوبر الإفريقي فالفريق الأبيض وصل لمستوى فني جيد للغاية".

ووصل التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى الهدف ال٥٠ فى بطولة الدوري الممتاز المصري. سيف الدين الجزيري سجل هدفه رقم 50 في الدوري الممتاز فى مرمى الاتحاد السكندري ومحصلش أهدافه هى كالتالي 7 أهداف مع طنطا ، 17 هدف مع المقاولون العرب ، و26 هدف مع الزمالك.

وحقق فريق الزمالك فوزا مستحقا على الإتحاد السكندري بهدفين نظيفين فى اللقاء الذي أقيم مساء اليوم باستاد الجيش ببرج العرب ضمن الجوله ال٢٥ لبطولة الدوري أحرزهما ناصر ماهر وسيف الدين الجزيري.

وحصل التونسي سيف الدين الجزيري لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على جائزة أفضل لاعب في مباراة الاتحاد السكندري التي أقيمت مساء اليوم في مسابقة الدوري المصري الممتاز.