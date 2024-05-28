نشرة أخبار المرور: انسيابية في الحالة المرورية بالقاهرة

شهدت الحالة المرورية في الطرق السريعة والميادين وشوارع إقليم القاهرة الكبرى في القاهرة والجيزة والقليوبية انتظاماً كبيراً.

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بداية جولتنا ستكون من منطقة كورنيش النيل التي شهدت حالة من الانسيابية المرورية التامة.

وشهدت حركة المركبات أعلى الطريق الدائري ومحوري 26 يوليو انسياباً مرورياً كبير، كما تشهد مناطق روكسي ورمسيس وميدان الشهيد عبد المنعم رياض ومنطقة وسط البلد انتظاماً لسير المركبات.

وشهد شارع فيصل والهرم، ومحور صفط اللبن، والطرق الرابطة بين القاهرة والجيزة. انتظاماً للحركة المرورية.

وشهد نفق الأزهر انتظاماً كذلك، بالإضافة إلى شارع رمسيس وغمرة والعباسية.

وبالانتقال إلى الطريق الزراعي في بنها فإن الانسيابية كانت هي المُسيطرة على حالة المرور في بنها والطريق إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات.

كما شهدت منطقة كورنيش المعادي انتظاماً لحركة السيارات في طريق الوصول إلى وسط البلد، ومن منطقة أثر النبي وصولاً إلى القصر العيني ومنطقة الزمالك وكوبري 15 مايو وصولاً لبولاق أبو العلا وماسبيرو.

قدمت إدارة المرور مجموعة من النصائح والإرشادات للحد من خطر حوادث الطرق وكان منها:

1- فحص أجزاء السيارة بشكل دوري، مثل الإطارات والأضواء الأمامية والخلفية والفرامل وحساس الحرارة.

2- التأكد من وجود الإطار الاحتياطي، وصندوق الاسعافات الأولية وطفاية الحريق ومثلث الطوارئ، وذلك للتعامل مع أي مشكلة طارئة.

3- تجنب قيادة السيارة في حالة عدم وجود المرايا الجانبية، أو في حالة تعطل المصابيح.

4- ضرورة ارتداء حزام الأمان، فهو يحمي من الاصطدام بعجلة القيادة في حالة الحوادث.

5- عدم القيادة في الظروف الجوية غير المناسبة، كالضباب والشبورة الكثيفة، أو العواصف الترابية، أو الأمطار الغزيرة.

6- الالتزام بتعليمات السرعة المقررة من المرور، للحفاظ على سلامتك.

7- تجنب استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة.

8- في حالة تعطل السيارة يجب ركنها في أقصى يمين الطريق، مع تشغيل الإضاءة الرباعية.

9- ضرورة ترك مسافة كافية بينك وبين السيارة التي أمامك، لتجنب الاصطدام في حالة التوقف المفاجئ.

10- كن حذرا عند تغيير المسار أو الانعطاف بالسيارة، ويجب استخدام المرآة وأضواء الاتجاهات.

11- تجنب تغيير الحارات بسكل مفاجئ على الطرق السريعة، واعلم أن تجاوز السيارات يجب أن يكون من جهة اليسار.

12- تجنب قيادة السيارة أثناء شعورك بالإرهاق، حيث يؤثر ذلك على تركيزك أثناء القيادة