4 يونيو... سفر حجاج قرعة الداخلية بالإسماعيلية

أعلنت مديرية الصحة بالإسماعيلية، جاهزية 3 مستشفيات؛ لإجراء الفحص الطبي للحجاج هذا العام وهم مستشفى حميات الإسماعيلية و مستشفى فايد التخصصي و مجمع الإسماعيلية الطبى.

وحددت مديرية الصحة، تناول التطعيمات الخاصه بالحج داخل إدارة الإسماعيلية الصحية بجوار مدرسة الشهيد محمد السماك بحى أول.وإدارة القصاصين الصحية خلف مجلس مدينة القصاصين.

وتنطلق فجر الثلاثاء المقبل فوج حجاج قرعة الداخلية بمحافظة الإسماعيلية للأراضي الحجازية لأداء مناسك الحج عبر مطار القاهرة الدولي.

وفي سياق متصل قامت مديرية التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية، بعقد ندوة تثقيفية لحجاج الجمعيات الأهلية بمحافظة الإسماعيلية لموسم الحج 1445 ه‍/ 2024 م، تمت الندوة بقاعة الاجتماعات بالمديرية، بحضور مدير مكتب الحجاج بالمديرية، ومدير مركز المعلومات. وقد تناولت الندوة التأهيل النفسي والسلوكي للحجاج، وتقديم عرض تفصيلي لمناسك الحج وأحكامه الدينية، والتعليمات الإدارية الخاصة بذلك.

واختتمت الندوة بإتاحة الفرصة للحجاج بطرح الأسئلة الدينية المتعلقة بالمناسك، وتم الإجابة عنها بشكل مُبسط، كما تم توزيع تأشيرات السفر ولبس الإحرام وإسدالات الصلاة على الحجاج.

واستعرضت برنامج الرحلة والتأكيد على التزام الحُجاج بتعليمات المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة والسلطات السعودية وخلق تفاعل اجتماعي بين المشرف والحجاج، وبين الحجاج وبعضهم؛ لإتمام عملية التسكين بمكة.