استقرار أسعار الذهب عالميًا مع تراجع الدولار

شهدت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء الموافق 28 مايو، حالة من الاستقرار مع تراجع الدولار الأمريكي، في ظل حالة التضخم وأسعار الفائدة التي تقلق المستثمرون.

ووفق لوكالة "رويترز"، يتطلع المستثمرون إلى بيانات التضخم الأمريكية الرئيسية التي يمكن أن تقدم أدلة على مدى قدرة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على خفض أسعار الفائدة، واستقر سعر الفوري للذهب بحلول الساعة 0350 بتوقيت جرينتش، عند 2350.85 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد ارتفاعه نحو 1% في الجلسة السابقة، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.8 بالمئة إلى 2352.00 دولار.

قال كلفن وونغ، كبير محللي السوق لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في OANDA:"تتغير صورة الدولار القوية المدعومة بتغير في موقف السياسة النقدية الأمريكية حيث يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في البحث عن أدلة لبدء رفع أسعار الفائدة بدلاً من التيسير يمكن أن تشكل خطراً كبيراً حيث يمكننا أن نرى المزيد من الحركة التصحيحية في الذهب الفوري".

وأضاف وونج أنه على المدى القصير، لا يزال الذهب الفوري يميل أكثر نحو الجانب الإيجابي بدلاً من الجانب السلبي، ويعد مستوى 2310 دولارًا دعمًا رئيسيًا على المدى القصير لهذا الأسبوع.

ومن المقرر صدور مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي (PCE)، وهو مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، يوم الجمعة الماضي، وأظهر محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي الذي صدر الأسبوع الماضي أن استجابة السياسة، في الوقت الحالي، ستتضمن الحفاظ على سعر الفائدة القياسي عند مستواه الحالي ولكنه يعكس أيضًا المناقشات حول احتمال حدوث المزيد من الارتفاعات.

بينما أشارت رهانات المتداولين إلى تزايد الشكوك في أن البنك المركزي الأمريكي سيخفض أسعار الفائدة أكثر من مرة في عام 2024، ويتوقع حاليًا فرصة بنسبة 62٪ تقريبًا لخفض أسعار الفائدة بحلول نوفمبر وذلك وفقًا لأداة CME FedWatch.

وكان البنك المركزي الفيتنامي صرح أمس الاثنين إنه سيتوقف عن بيع الذهب بالمزاد في السوق المحلية وسيطلق إجراء جديدا لتحقيق الاستقرار في الأسعار المحلية.