نصائح مهمة لاختيار الأضحية دون الوقوع في أخطاء

الأضحية السليمة.. وجّه المركز القومي للبحوث التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، العديد من النصائح المهمة للمواطنين، بشأن طرق اختيار الأضحية، محذرًا من الوقوع في أخطاء اختيارها.

اختيار الأضحية

ونستعرض في النقاط التالية شروط اختيار الأضحية، وفقًا للمركز القومي للبحوث التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي:

- أن تكون ملكًا للمضحي.

- يُفضل وجود وقت كافٍ قبل عيد الأضحى، على الأقل يومًا أو يومان.

- يجب أن تكون الأضحية من الإبل، الأبقار، أو الجاموس، والأغنام (الضأن أو الماعز).

- عمر الأضحية يجب أن يكون 5 سنوات فأكثر للإبل (الجمال) وسنتان للأبقار والجاموس، ويُفضل عمر الضأن والماعز عامًا كاملًا.

- يجب أن تكون الأضحية خالية من العيوب مثل العوراء، العرجاء، الإصابة بالأمراض، أو الهزال.

- يجب أن تكون الأضحية خالية من الأمراض.

فحص الحيوان

- يجب فحص الحيوان ظاهريًا لضمان سلامته.

- يجب التحقق من سلامة قوائم الحيوان الأمامية والخلفية وعدم وجود عرج أثناء الحركة.

- يجب فحص البطن والكرش والجلد للتأكد من سلامة الحيوان.

- يجب فحص عضلات الحيوان والتأكد من سلامتها، خاصةً في مناطق مثل السلسلة الظهرية والكفل والفخذين.