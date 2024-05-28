مركبة الشحن "Progress MS-25" تغادر محطة الفضاء الدولية

لإفساح المجال لمركبات جديدة

أعلنت وكالة الفضاء الاتحادية الروسية "روسكوزموس" أن مركبة الشحن الفضائية Progress MS-25 ستغادر الجزء الروسي من محطة الفضاء الدولية في الساعة 11:39 بتوقيت موسكو لإفساح المجال لمركبة شحن فضائية جديدة.

ووفق لوكالة الأنباء الروسية "تاس"، فمن المتوقع أن تدخل مركبة الشحن الفضائية في رحلة مستقلة بعد انفصالها؛ وفي الساعة 14:48، سيتم تشغيل محركات الكبح قبل مغادرة المدار ودخول الغلاف الجوي، وستحترق معظم المركبة الفضائية في الغلاف الجوي، بينما ستسقط العناصر المقاومة للحريق في منطقة غير ملاحية بالمحيط الهادئ في حوالي الساعة 15:29 بتوقيت موسكو.

ومن المقرر أن يتم استبدال Progress MS-25 بـ Progress MS-27، المقرر إطلاقه من قاعدة بايكونور الفضائية في 30 مايو، ومن المتوقع أن يرسو على محطة الفضاء الدولية في 1 يونيو.

يذكر أن روسكوزموس قالت يوم الأحد الماضي، إنه تم تجميع الصاروخ الحامل Soyuz-2.1a الذي من المقرر أن ينطلق مع سفينة الشحن الفضائية Progress MS-27 في 30 مايو، كما نقلت صاروخ سويوز مع Progress MS-27 إلى الميناء الفضائي أمس، حيث كتبت على قناتها بتطبيق التواصل الاجتماعي "تليجرام":"تم تجميع الصاروخ الحامل لإطلاق سفينة شحن فضائية! سيتم نقل صاروخ سويوز مع Progress MS-27 إلى الميناء الفضائي في 27 مايو".

ووفقا لوكالة روسكوزموس الفضائية الروسية، من المقرر إطلاق مركبة الشحن الحاملة من ميناء بايكونور الفضائي عند الساعة 12:43 بتوقيت موسكو (9:43 صباحا بتوقيت جرينتش) يوم 30 مايو.

ستنقل مركبة الشحن الفضائية Progress MS-287 2500 كيلوجرام من البضائع إلى محطة الفضاء الدولية (ISS)