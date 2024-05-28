وزير الشباب يوجه بتنفيذ أعمال الإنشاء والإحلال والتجديد للمرافق الرياضية بجنوب سيناء

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، حرصه علي افتتاح أعمال التطوير بالتوافق مع بداية إجازات نهاية العام للطلبة والشباب؛ حتي يكون الملعب الخماسي متنفسا رياضيا لملء أوقات فراغهم بممارسة الرياضة وأنشطتها المختلفة خلال فترة الإجازة الصيفية.

وأضاف "إننا نتواجد بشكل مكثف وفعلي في كافة محافظات الجمهورية ونسير بخطي ثابتة ومتقدمة في أعمال التطوير تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية في أحقية الشباب والأسر المصرية في توفير البنية الرياضية والشبابية التي تتكفل لهم بممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية والاجتماعية بتلك المنشآت، والتي يتم العمل علي تطويرها وتنميتها ليستفيد بها الشباب والأسرة المصرية .

فيما أشار الدكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء إلى أن وزارة الشباب والرياضة، تقوم بتنفيذ أعمال الإنشاء والإحلال والتجديد لكل مرافق الشباب والرياضة على أرض المحافظة بما يواكب ورؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

منظمي سباقات السيارات وممثلين من نادي السيارات والرحلات المصري..

وفي سياق اخر - استقبل اللواء دكتور خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة فور وصوله الي مدينة شرم الشيخ، وعلى هامش حضوره ختام ماراثون منافسات سباقات الهجن 2024 بمضمار شرم الشيخ الدولى .

وخلال اللقاء أشار وزير الشباب والرياضة الي اجتماعه مع منظمي سباقات السيارات وممثلين من نادي السيارات والرحلات المصري لتنفيذ عدد من سباقات السيارات في مضمار الهجن بشرم الشيخ وذلك ضمن أجندة السياحة و الفعاليات الرياضية بوزارة الشباب والرياضه، بالإضافة لمقترح سباقات للخيول بمضمار الهجن، وإقامة مهرجان دولي في أكتوبر من العام الجاري بحضور ممثلين من دول عربية، وحضور السائحين الأجانب بشرم الشيخ.