محافظ جنوب سيناء يتابع نسب تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية 2023 / 2024

خلال لقائه بالمجموعة الاقتصادية..

نسب تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية 2023 / 2024

تابع اللواء دكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء، نسب تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023 /2024 والتي قاربت علي نسبة تنفيذ 100 %.

جاء ذلك خلال لقائه الأسبوعي الدوري بالمجموعة الاقتصادية بالمحافظة، والذي عقد بمكتب المحافظ بشرم الشيخ، بحضور اللواء احمد الاسكندراني، السكرتير العام، واللواء محمد شعير السكرتير المساعد، ومدير مديرية الاسكان، ومديري إدارات الشئون المالية، التخطيط العام، الشئون القانونية، شئون البيئة، الموارد البشرية، صندوق تنشيط السياحة، والمعنيين.

وفي سياق أخر - استقبل اللواء دكتور خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، الشيخ محمد حماد البلوي نائب رئيس الاتحاد السعودي للهجن، والأمين العام للاتحاد الدولي، يرافقه منصور بن خميس بن عجمي، المحلل الإعلامي لسباقات الهجن، والشيخ عيد حمدان المزيني، رئيس الاتحاد المصري للهجن، بحضور اللواء احمد الاسكندراني، السكرتير العام، واللواء محمد شعير السكرتير المساعد، وذلك علي هامش حضورهم فعاليات ختام سباقات الهجن بشرم الشيخ.

واشاد رئيس الاتحاد السعودي بالتطور السريع بمضمار الهجن، وسباقات الهجن والفعاليات التي تجتمع بها كافة القبائل البدوية، مؤكدا دعمه الكامل لسباقات الهجن بشرم الشيخ، ومشاركتهم في الموسم القادم في أكتوبر 2024.

ومن جانبه قدم محافظ جنوب سيناء الشكر لرئيس الاتحاد السعودي ونائبه لحرصهم علي حضور الفعاليات اليوم، ودعمهم سباقات الهجن في الموسم القادم، ومشاركتهم بها.

وفي ختام اللقاء تم تبادل الدروع التذكارية، وقدم محافظ جنوب سيناء، شهادة تقدير لمنصور بن خميس بن عجمي لدوره البارز في تحليل سباقات الهجن في كافة السباقات المحلية والدولية مما ادي الي ازدهار رياضات الهجن بكافة الدول العربية.