فعاليات ختام ماراثون سباقات الهجن بشرم الشيخ

شهد اللواء دكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، انطلاق فعاليات ختام ماراثون سباقات الهجن للموسم 2024 بمضمار الهجن الدولي بمدينة شرم الشيخ، بحضور الشيخ عيد حمدان، رئيس الاتحاد المصري للهجن، والشيخ محمد حماد البلوي نائب رئيس الاتحاد السعودي للهجن، والأمين العام للاتحاد الدولي، وعددا من القيادات التنفيذية بالمحافظة، ومشايخ وعواقل القبائل المشاركة في السباق.

فعاليات ختام ماراثون سباقات الهجن للموسم 2024م..

وبدأت الفعاليات باستعراضات فنية لفرقة شرم الشيخ للفنون الشعبية، ثم انطلاق الشوط الأول.

وقال اللواء دكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن مضمار شرم الشيخ للهجن يعد مضمار متكامل يجري خلاله رعاية الهجن وتقديم الدعم الطبي داخل المستشفى البيطري، التغذية المناسبة داخل منطقة العزب، إضافة إلى الدعم الفني من خلال التدريبات استعدادا للسباقات الدولية والمحلية والعالمية، مشيرا إلى أنه جرى إنشاؤه على عدة مراحل حتى وصل إلى هذا المستوى العالمي من الرقي والتجهيزات، ويجري العناية به من خلال أعمال التطوير المستمرة له.

وأوضح المحافظ، أن الخطوة المقبلة بعد إنشاء هذا المضمار العالمي هي الاستثمار في هذا المجال الذي له آلاف المعجبين حول العالم وليس بالدول العربية فقط، ومن المقرر ان يجري اقامة مهرجان عالمي للتحمل والقوة " سيدات ورجال"، إضافة إلى إقامة مهرجان عربي للهجن على مستوى الدول العربية بمشاركة السعودية والإمارات والبحرين والكويت.

وأكد أن هذا المضمار واعد خلال الفترة المقبلة لإجراء السباقات والمهرجانات الدولية بحضور أعداد كبيرة من السائحين، وسيجري خلال الفترة المقبلة إقامة استاد لرياضة الخيل والفروسية به، لافتا إلى أنه جرى إقامة مضمار للتدريب إحداهما بمدينة طور سيناء خاص بمدن خليج السويس، والثاني بمدينة نويبع خاص بمدن خليج العقبة.

وزير الشباب والرياضة..

وقال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن محافظ جنوب سيناء حول منطقة الهجن من مجرد منطقة صحراوية إلى منتجع رياضي متكامل لإحياء التراث السيناوي،

وأكد أن ارياضة الهجن تعد رياضة جديدة في الثقافة الرياضية، وساهمت في الترويج السياحي الرياضي لمدينة شرم الشيخ، خاصة أن المضمار تحول إلى منتجع لممارسة الرياضات التراثية مثل الهجن والفروسية، إضافة إلى منطقة تسويقية للمشغولات اليدوية والصناعات التراثية.

وأشار إلى أنه من المقرر أن يجري تعميم هذه التجربة في كافة المحافظات السياحية، مع الوضع في الاعتبار أن تجري السباقات الكبرى في هذا المضمار العالمي الذي يعد أيقونة الرياضات التراثية بشرم الشيخ.

وانطلق السباق بمشاركة 7 قبائل هم " المزينة، الحيوات، الحويطات، الترابين، العليقات، البياضة، أولاد سعيد", من 5 محافظات " الإسماعيلية، السويس، سوهاج، شمال سيناء، جنوب سيناء"، بإجمالي 200 جمل، ورصد 400 ألف جنيه جوائز لهذا السباق.

وتضمن السباق 15 شوط هم "الفاريد، اللبانا، اللجابا، الزامول، الثانيا، الماراثون، المكس، الرباع، حراير، الضرايب، أول صريمة، ثاني صريمة، ثنايا عيدان، ثنايا حراير"، لمسافات 2 و 4 و6 كيلو مترات.،

وعقب السباق دعا المحافظ جميع الحاضرين لتناول وجبة الغذاء فى احدى الخيام البدوية التى اقيمت خصيصا تكريما للحضور و ابتهاجا بهذا التجمع الكبير .