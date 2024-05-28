وكيل الصحة يجري جولة مرورية بمستشفي القناطر الخيرية العام

في اطار المتابعة المستمرة لسير العمل داخل المنشات الصحية، وبناءا علي تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان ، وتوجيهات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أجري الدكتور حمـــــــوده الجـــــــزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية جولة مرورية بمستشفي القناطر الخيرية العام في ساعات متأخرة من مساء أمس.

انضباط سير العمل وتواجد الفريق الطبي النوباتجي..

وأثناء الزيارة كلف مدير المستشفي بضرورة متابعة الاشراف علي اعمال الأمن، والاهتمام بنظافة المستشفي، والالتزام بالضوابط الخاصة بهم حفاظا علي سير العمل.

كما تأكد من انضباط سير العمل وتواجد الفريق الطبي النوباتجي، وتفقد سير العمل داخل الرعايات المركزة، وأكد علي ضرورة استيفاء الملفات الخاصة بالمرضي.

وأثناء المرور أكد وكيل الوزارة علي مراجعة مدة اقامة الحالات بالعناية المركزة للأطفال، ومتابعة تحسنها لمحاولة الاستغلال الأمثل لأسرة العناية.

جاء ذلك بمرافقة الدكتور أسامة ابو عامر مدير ادارة مكافحة العدوي بالمديرية ، و الدكتور سيد النحاس مدير المستشفي والذي حضر أثناء المرور.