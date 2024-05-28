احذر.. التهاب اللثة يزيد من خطر الإصابة بأمراض مزمنة

التهاب اللثة حالة يمكن أن تؤدي إلى فقدان الأسنان، وتسببها البكتيريا التي تنمو بشكل طبيعي في الفم، وأوضحت نتائج دراسة من جامعة أوسلو أن المرضى الذين يعانون من التهاب اللثة الحاد لديهم أيضاً معدل انتشار أعلى لأمراض القلب والأوعية الدموية، والسكري، ومرض الانسداد الرئوي المزمن.

ووفق "مديكال إكسبريس"، كان الهدف الأساسي من الدراسة هو النظر في مدى انتشار التهاب اللثة بين السكان الذين شملهم استطلاع أجري عام 2018، وعددهم 5 آلاف شخص.

وخضع المشاركون لفحوصات للأغشية المخاطية، وتصوير بالأشعة السينية، ضمن مجموعة واسعة من الاختبارات.

وتم تضمن الحالات الروماتيزمية في هذا البحث، لكن لم يجد الباحثون أي ارتباط بالتهاب اللثة لدى المصابين بالروماتيزم، وكان هذا مفاجئاً إلى حد، خاصة أن التهاب المفاصل الروماتويدي هو أيضاً حالة التهابية.

وقال الباحثون: "نحن نعلم أن علاج التهاب اللثة يقلل الالتهاب ويمكن أن يحسن التحكم في نسبة السكر في الدم لدى مرضى السكري في بعض الحالات".

ودعت النتائج إلى توصيل المعلومات حتى يتمكن المرضى ومتخصصو الرعاية الصحية من الاستفادة من هذه المعرفة للعلاج والوقاية من الأمراض التي تربط ببعض الالتهابات.