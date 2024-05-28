احتفالية لتجهيز 26 عروسًا من الفئات الأولى بالرعاية ببني سويف

شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،احتفالية تسليم مساعدات مالية لـ26 من العرائس، برعاية مجموعة تيتان للأسمنت، بالتعاون والتنسيق مع مؤسسة مسجد السيدة حورية ،لتجهيز العرائس من الفئات الأولى بالرعاية، وذلك بنادي الإدارة المحلية بمدينة بني سويف

جاء ذلك بحضور الدكتور عبد الرحمن نصر وكيل وزارة الأوقاف، توني عثمان مدير العلاقات الخارجية والداخلية لمجموعة تيتان مصر، المستشار محمد على خلاف رئيس مؤسسة السيدة حورية، هاني الجويلي رئيس المدينة

وقدم المحافظ التهنئة للعرائس معبرًا عن تمنياته لهن بالتوفيق والسعادة في حياتهن المقبلة، معربا عن سعادته لمشاركة الفتيات فرحتهن في هذه المناسبة السعيدة، مثمنا دور مجموعة تيتان في المشاركة المجتمعية وتقديم الرعاية والدعم لأبناء المحافظة ، ضمن خطة المحافظة لتعزيز دور المشاركة المجتمعية لمؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص من خلال المساهمة في الدفع بجهود الدولة والمساهمة في تحقيق العدالة الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجاً.

من جانبه أشار مدير العلاقات الخارجية والداخلية لمجموعة تيتان مصر ، إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار خطة المشاركة المجتمعية لرعاية الأسر الأكثر احتياجًا بالمحافظة، وبناءً على توجيهات الإدارة العليا لمجموعة تيتان، مضيفا أن المساعدات التي تقدمها المجموعة للأسر والقرى الأكثر احتياجًا، تأتي في إطار دورها الفعّال في المجتمع، مشيرًا إلى أن الاحتفالية تم تنظيمها تحت رعاية المحافظ د.محمد هاني غنيم بالتعاون والتنسيق مع مؤسسة مسجد السيدة حورية،لتجهيز 26 عروسا ودعمهن بمبالغ مالية للمساعدة في استكمال مستلزمات الزفاف وبهدف التخفيف عن كاهل أسرهم

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