مصرع عامل بناء تناول طعام منزلي فاسد بـسوهاج

استقبل مستشفى البلينا المركزي عامل بناء يبلغ من العمر 26 سنة يقيم بدائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج جثة هامدة إثر تناوله طعام معد بالمنزل فاسد موضوع خارج الثلاجة عقب عودته من العمل وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة .

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بورود إشارة لمركز شرطة البلينا من المستشفى المركزي بوصول "إيهاب . ع . ر . م" 26 سنة عامل بناء إلى مستشفى البلينا المركزي جثة هامدة إدعاء تناول طعام منزلي فاسد يقيم بدائرة المركز .



إنتقل لمحل الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه ولا توجد بها ثمة إصابات ظاهرية .

وبسؤال كل من :- والده "عادل . ر . م . ا" 50 سنة مزارع ووالدته "رؤيات . ع . ط" 42 سنة ربة منزل وزوجته "أمل . ص . م . ا" 22 سنة ربة منزل يقيمون بذات الناحية بأنه عقب عودة المتوفى المذكور من العمل تناول طعام معد بالمنزل موضوع خارج الثلاجة مما أدي لوفاته ولم يتهموا أحداً بالتسبب في ذلك ونفوا الشبهة الجنائية .



تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .

وفي سياق آخر أصدرت محكمة الجنايات بسوهاج، اليوم الأحد، حكمها بمعاقبة المتهمين "ه . خ" عامل، و"ض . ع" عامل، يقيمان بدائرة قسم أول سوهاج، بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه بتهمة الإتجار في المواد المخدرة "مسحوق الهيروين" بدائرة القسم .

تعود أحداث الواقعة الى عام 2024 عندما وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول سوهاج تفيد قيام المتهمين بالاتجار في المواد المخدرة وخاصة مسحوق الهيروين متخذين من دائرة القسم مسرحا لمزاولة نشاطهما الإجرامي وترويجه على عملائهما من أصحاب الكيف وراغبى الشراء.

ومن خلال التحريات تأكد صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وعقب تقنين الإجراءات تم إلقاء القبض على المتهمين وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط اعترفا بارتكاب بالواقعة .

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة احالتهما محبوسين لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها السابق .