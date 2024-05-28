اليوم.. تسليم أرقام الجلوس لطلاب الثانوية العامة بالمنوفية

صرح محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، في بيان صحفي للمديرية، بأن عصر اليوم الثلاثاء يبدأ تسليم أرقام الجلوس لطلاب شهادة الثانوية العامة بمختلف مدارس المحافظة، ويستمر حتى صباح يوم الأربعاء المقبل.

جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم أعلنت، في بيان سابق، إتاحة أرقام الجلوس لطلاب الثانوية العامة اليوم من خلال موقع الوزارة الإلكتروني.

وموضح به (رقم الجلوس- اللجنة التي سيؤدي بها الامتحان - المواد الدراسية التي سيؤدي بها الطالب الامتحان)، وذلك ضمن الاستعدادات لامتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2024/2023م.

وفي سياق اخر - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إتاحة البيانات الخاصة بطلاب الشهادة الثانوية العامة ارقام جلوس الثانوية العامة 2024 واللجنة التي سيؤدي بها الامتحان والمواد الدراسية التي سيؤدي بها الطالب الامتحان)، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للوزارة في إطار الاستعدادات لامتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2024/2023، والتى من المقرر أن تبدأ يوم 10 يونيو المقبل.

