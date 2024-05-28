صبغة شعر وبوتوكس.. أحدث تقاليع خراف عيد الأضحى

بطريقة غريبىة وغير متوقعة للغش التجاري قبل موسم عيد الأضحى المبارك، ابتكرت أسواق محافظة الرقة في شمال سوريا حيلة جديدة تزيد من أسعار الخراف بشكل غير مسبوق ،وذلك باللجوء لعمليات التجميل ليصل سعر الرأس الواحد ما يقارب 300 مليون ليرة سورية .

ومن المعروف أن الأسعار تختلف من فصيلة لأخرى حيث أن سعر الخراف "النجدية" تصل إلى 50 مليون ليرة، بينما تتعدى قيمة خراف "الحراجي" مئات الملايين من الليرات السورية.

وبسبب تفاوت الأسعار الرهيب لجأ التجار إلى اختيار خروف يشبه "الحراجي" في الشكل، ثم يغسلون صوفه ويصبغونه باستخدام أحد أنواع صبغات الشعر النسائية القريبة من ألوان تلك السلالة، ومن ثم يحقنون الخروف بـ "البوتوكس" تحت جلد الأنف لجعله مطابقًا للسلالة الاعلى سعرًا وذلك يضمن مكاسب كبيرة لهؤلاء التجار.

أسعار الأضاحي لعام 2024

أعلن حسين أبو صدام نقيب عام الفلاحين ، إن أسعار الأضاحي هذا العام انخفضت عن العام الماضي، لعدة أسباب أبرزها الإجراءات الحكومية التي حدثت خلال الفترة الماضية لتحسين قدرات الاقتصاد وتحرير سعر صرف الجنيه، كما تم الاعلان عن اسعار الأعلاف ونتج عن هذا انخفاض أسعار الأعلاف وبالتالي هبوط أسعار المواشي.

كما قال ابوصدام ان من الاسباب التي أدت إلى انخفاض اسعار الاضاحي هذا العام هي المبادرات الحكومية بتوفير اللحوم المجمدة وأيضًا وزارة الزراعة، وكانت اسعار الاضاحي اليوم كما يلي :