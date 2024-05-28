ضبط 506 كيلو رنجة ولحوم فاسدة بالغربية

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، استمرار و تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومنافذ البيع والمطاعم ومحلات الجزارة والمخابز والسلاسل التجارية والهايبر ماركت ومخابز العيش السياحي و المطاعم التي تقدم المأكولات الشعبية مثل ساندوتشات الفول والطعمية وجميع المنشآت الغذائية في الأسواق لتأمين كافة السلع الغذائية المعروضة والتأكد من سلامتها لحماية المواطنين من الأغذية الفاسدة .

جاء ذلك خلال متابعته نتائج الحملة المكبرة التي قامت بها اللجنة العليا للرقابة على الأسواق والمشكلة بقرار المحافظ ، بقيادة اللواء محمد العناني رئيس الادارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ و مدراء مديريات الصحة التموين ومباحث التموين، الطب البيطري، سلامة الغذاءً، عقب اجتماعة المسائي والذي شدد خلاله بعدم التهاون في الرقابه على الاسواق ، فقامت اللجنه بحملة تفتيشية مفاجئة بشوارع مركز ومدينة بسيون ،للرقابة والتفتيش على الأسواق والمخابز والمطاعم والهايبر ماركت ومحلات الجزارة والاسماك والقيام بمراقبة أسعار السلع والمواد الغذائية والتأكد من توافرها بكميات كافية وصلاحيتها للاستهلاك واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي محاولات لاحتكار السلع أو زيادة أسعارها.

وخلال الحملة قامت الجهات المختلفة بتحرير 48 محضرا و ضبط 19 كيلو لحوم ودجاح وكبدة فاسدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمحال ومطاعم شهيره

حيث قامت مديرية الطب البيطري بالاشتراك مع التموين وسلامه الغذاء بضبط 385 كيلو رنجة غير صاله للاستهلاك الادمى من ثلاجة مخزن ببندر بسيون كما تم ضبط 100 كيلو رنجة غير صالحة للاستهلاك الادمى بقرية قرانشو، كما تم ضبط٢١,٩٠٠ كيلو لحمة مفرومه وكبدة مشتبه في صلاحيتها وتم سحب عينه ببسيون.

وقامت مديرية الصحة بالغربية بتحرير 28 محضر مخالفة القرار 96 عدم وجود اشتراطات صحية وعدد24 محضرا مخالفة للقرار 97 عدم وجود شهادة صحية اضافة لعدد ثلاثة محاضر اعدام الاول 2.5 لانشون والثانى 15 كيس فيجتار والثالث كيلو ونصف لانشون وشاورما وسجق فاسدة غير صالحة للاستهلاك الادمي

كما قامت مديرية التموين بتحرير 17 محضر عدم اعلان عن الاسعار و ثلاثة محاضر نقص وزن لمخابز سياحية وافرنجى .

وقامت هيئة سلامة الغذاء بتحرير 14 محضر نقص اشتراطات غذاء ،عدد اربعه محاضر اعدام لعدد اثنين كيلو دجاج ونصف كيلو سجق و كيلو شاورما ، وبقرية برما تم اعدام عبوتين جبن شيدر منتهى الصلاحية + نصف كيلو بانية غير صالح للاستهلاك الادمى بمطعم شهير بالقرية .

وقد قدم المحافظ الشكر لفرق العمل المشاركه في الحملات التفتيشيه واكد على استمرار وتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق ومنافذ البيع والمطاعم ومحلات الجزارة والمخابز والسلاسل التجارية والهايبر ماركت ومخابز العيش السياحي و المطاعم التي تقدم المأكولات الشعبية مثل ساندوتشات الفول والطعمية استعدادا لعيد الاضحى المبارك و للوقوف على مدى صلاحية المنتجات الغذائيه المعروضة وتوافر الاشتراطات الصحية والبيئية؛ حرصًا على سلامة وصحة المواطنين مع عدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتهيب محافظة الغربية بالسادة المواطنين بالإبلاغ عن اي مخالفات تخص السلع الغذائية او الخبز السياحي من حيث الجودة والصلاحية و المبالغة في الأسعار او عدم الاعلان عنها في المخابز والمطاعم ، مطاعم المأكولات الشعبية ،والهايبر ماركت ومحلات الجزارة والاسماك، أو عن محاولات التجار لاحتكار السلع أو الإبلاغ عن المخازن التي يتم تخزين السلع فيها لفترات طويلة بهدف تعطيش الأسواق، وذلك من خلال "مبادرة الغربية بتتغير بيكم" على خدمة الواتس آب على الأرقام (٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٦ و ٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٧ و ٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٤) أو عبر غرفة عمليات المحافظة ٠٤٠٣٣٤١٢٣٣ .