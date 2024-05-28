احالة المقصرين بالوحدات الصحية بالإسماعيلية للتحقيق

أحالت الدكتورة ريم صالح وكيل وزارة الصحة عدد من العاملين بوحدة أبو جريش الصحية للتحقيق لوجود تقصير وإهمال في أداء العمل ،ووجهت بإعادة تقييم القوى البشرية بالوحدة وتكليف فريق للمتابعة وإعداد تقرير للعرض خلال اسبوع.

جاء ذلك خلال الجولة المفاجئه التى أجرتها الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة اليوم على وحدة أبو جريش بإدارة أبو صوير الصحية ؛للوقوف على انتظام سير العمل ،تواجد الفريق الطبي ،جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ،والتأكد من تطبيق اللائحة 75 لسنة 2024، الخاصة بالمنشآت الصحية التابعة لوحدات الإدارات المحلية.

تفقدت وكيل وزارة الصحة غرف الاستقبال ،التطعيمات وعيادة تنظيم الاسرة وتابعت إنتظام صرف الوسائل ،وإتطلعت على دفاتر الحضور والإنصراف وحصر المتغيبين، وتفقدت عيادة الأسنان والتأكد من سلامة كرسي الكشف وتوافر المستلزمات الخاصة بالعيادة وإتباع معايير مكافحة العدوى ،وأبدت ملاحظتها على تقييم تسجيل الحالات بالسجلات وكذلك مستوى النظافة العامة وإستكمال الفرش غير الطبى بالوحدة.

وتابعت معدل تردد المواطنين واوصت بتكثيف الدعاية لزيادة الإقبال على الكشف بالمبادرات الرئاسية بالوحدة ،ثم توجهت للصيدليه وراجعت كشوف الأدويه للتأكد من توافر مخزون كاف من الأدوية والمستلزمات ،وشددت على إعادة مراجعة ترتيب أصناف الأدويه ووضع الأسماء بشكل صحيح بمخزن الأدويه وفقًا لمعايير الجودة المتبعة .

وأكدت وكيل وزارة الصحة على إستمرار الرقابة والمتابعة المستمرة على جميع الوحدات الصحية للوقوف على مدى إنضباط الأطباء وفرق التمريض ومستوى الرعاية الصحية المقدمة بوحدات الرعاية الأولية ..

وإستكملت الدكتوره ريم مصطفى الجوله بمتابعة سير الامتحانات بمدرسة تمريض المستقبل والتى شملت عدد 22 لجنة بمدرسة المستقبل والتى تضم عدد 180 طالب بالصف الاول وعدد 272 طالب بالصف الثاني لمدارس تمريض المستقبل بنين والمستقبل بنات والتل الكبير والقنطرة شرق والقنطرة غرب التابعه لمديرية الشئون الصحية بالاسماعيليه.

وإطمأنت وكيل وزارة الصحة على مستوى الامتحانات وتهيئة الأجواء للطلاب وتوافر كافة عناصر العملية التعليمية ،ومستوى الأسئلة ،ومدي كفاية الوقت المحدد لها، وكذلك مدى مطابقتها للمناهج الدراسية خلال الفصل الدراسي.

يأتى ذلك بناء على توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتعليمات اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية بمتابعة سير وإنتظام الإمتحانات .

رافق وكيل وزارة الصحة الدكتورة نورهان عادل القائم بأعمال إدارة التدريب ،أمانى احمد محمد موجهة المدارس وهناء على فرج مسئول المدارس تحت إشراف دكتورة رنا صفوت مدير إدارة التدريب ،دكنور كيرلس رزق مدير إدارة العلاقات العامة ودكتورة جوليا محمود عضو مكتب الدعم بمديرية الصحة بالإسماعيلية.