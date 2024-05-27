محمد رمضان عن أحداث رفح الفلسطينية: هندافع عن إخواتنا وهنرجع كرامتنا بالموبايل إزاي

عبر الفنان محمد رمضان ، عن حزنه واستيائه الشديد بشأن الأحداث الجارية في مدينة رفح الفلسطينية، والتي تعرضت لقصف شديد من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، والتي أسفرت عن وقوع عدد كبير من الشهداء.

محمد رمضان عن أحداث رفح الفلسطينية.. هندافع عن إخواتنا و هنرجع كرامتنا بالموبايل إزاي

وقال محمد رمضان عبر فيديو على حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": “والله مكسوف لنفسي ومكسوف لكم ومكسوف لكل عربي، ربنا يرحم شهدائنا في رفح الأول ويشفي مصابيهم ويصبر أهلهم”.

وأضاف محمد رمضان: مكسوف إن كل جريمة بشعة عقلنا لا يستوعبها وقلوبنا لا تتتحملها، وكل اللي بنقدر نعمله إننا نمسك الموبايل، شوية ناس تصمم صور وتكتب اللي قلبها يقولها عليه، وناس تانية تصمم فيديوهات وتحط موسيقى حزينة عليه، هو احنا لحد أمته هنفضل نحارب بالموبايل، هنرجع كرامتنا بالموبايل إزاي، هندافع عن إخواتنا بالموبايل إزاي، هنحررهم بالموبايل إزاي.

محمد رمضان في حفل نهائي دوري أبطال أفريقيا

وفي وقت مسبق ؛ شارك الفنان محمد رمضان في إحياء حفل نهائي دوري أبطال أفريقيا، والذي أقيم يوم السبت الماضي 25 مايو، وجمع بين الأهلي والترجي التونسي، وانتهت المباراة بفوز المارد الأحمر ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية عشر في تاريخه.

كما أشاد الفنان أحمد الفيشاوي، بمشاركة الفنان محمد رمضان في افتتاح مباراة نهائي إفريقيا بين النادي الأهلي المصري، والترجي التونسي، والذي أقيمت السبت الماضي باستاد القاهرة، وجاء ذلك بعد فترة من الخلافات الحادة بينهما، على لقب نمبر 1 ونمبر2، والتي انتهت بالتصالح منذ فترة طويلة.

ونشر الفيشاوي، مقطع فيديو لمحمد رمضان من مشاركته بالمباراة، عبر خاصية ستورى على حسابه الشخصي بموقع انستجرام، وعلق قائلًا: حظ موفق أخي.. خطوة عظيمة.

وفي سياق آخر، يعكف الفنان محمد رمضان على انتهاء تصوير فيلم أسد أسود، والعمل من إخراج محمد دياب، ويشارك فيه كل من: خالد الصاوي، شريف سلامة، ماجد الكدواني، رزان المغربي، وغيرهم.