٥ مباريات قويه للزمالك بعد إنتهاء التوقف الدولي

يلتقى مع سيراميكا كليوباترا مرتين

من المقرر أن يحصل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على راحة لمدة خمسة أيام عقب الفوز على الإتحاد السكندري بهدفين نظيفين فى الجوله ال٢٥ لبطولة الدوري المصري التى أقيمت مساء أمس باستاد الجيش بمدينة برج العرب.

ويدخل الفريق في خمس مواجهات قويه فى شهر يونيه المقبل بعد إنتهاء فترة التوقف الدولي حيث يبدأ بلقاء سيراميكا كليوباترا يوم ١٤ يونيه فى المباراه المؤجله من الجوله ال١١ بعدها يلتقى مع المصري ١٧ يونيه فى الأسبوع ال٢٦ ثم فاركو يوم ٢١ يونيه لقاء مؤجل من الجوله ال١٢ ثم الديربي أمام الأهلي يوم ٢٥ يونيه فى الجوله ال٢٧ ثم يلتقي مره أخرى مع سيراميكا كليوباترا فى الجوله ال٢٨ يوم ٢٩ يونيه.

وأبدى البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك سعادته بالفوز على الاتحاد السكندري في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم في مسابقة الدوري الممتاز.

وقال المدير الفني في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء:" الزمالك قدم مباراة كبيرة و سيطر على الكرة أمام فريق صعب من الناحية الدفاعية وعملنا على خلق فرص تهديفية من أجل التسجيل في لقاء الاتحاد".

وتابع :" الزمالك يستحق الفوز في لقاء اليوم وحصد الثلاث نقاط واللاعبون قدموا مباراة قوية أمام الاتحاد السكندري في اللقاء".

وأضاف المدير الفني :" حمزة المثلوثي وحسام عبد المجيد ثنائي الدفاع قدما مباراة قوية أمام الاتحاد السكندري ونجحا في التعامل مع هجوم الفريق المنافس".

وأوضح أن الزمالك يسعى لأن يظهر هويته في جميع المباريات التي يخوضها، وشدد على أن الفريق أمامه 17 مباراة متبقية ويركز فقط على تحقيق الفوز في اللقاء المقبل.

وفيما يخص مباراة بروكسي في كأس مصر قال جوميز :" ليس من المنطقي أن يضع اتحاد الكرة موعد مباراة دور الـ32 لكأس مصر في توقيت سيستدعي فيه المنتخب اللاعبين الدوليين لمعسكر الفراعنة، ومن الطبيعي أن يتم تأجيل المباراة".

وقدم المدير الفني البرتغالي التهنئة للاعبي الزمالك المنضمين لمعسكر المنتخب المقبل استعداداً للتصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وحقق فريق الزمالك فوزاً غالياً على الاتحاد السكندري بثنائية دون مقابل في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد برج العرب في إطار مباريات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري، ليرفع الأبيض رصيده إلى 28 نقطة .