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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ناشئات صيد الدقى تهزمن الجزيرة فى بطولة كأس منطقة الجيزة لكرة السلة

ناشئات الصيد
ناشئات الصيد

تمكن فريق 13سنة ناشئات لكرة السلة بصيد الدقى من الفوز على فريق الجزيرة بنتيجة 23/47 فى اللقاء الذى جمع الفريقين فى بطولة كأس منطقة الجيزة. 

 

ضمت قائمة الفريق اللاعبات ليلى اسماعيل، ليلي همام، كرمة الحملى ، دليله القطان، عاليا العبد، فريده العبد، جني ابو السعود، عالية صلاح، فاتيما سعفان، جايدا مهران، لامار الحديدي، فاطمة هاني، فيروز عبده،زينة محمد عصام،جيداء طارق، علياء خالد، لوجين مصطفي، خديجة مصطفي، لي لي عمرو. 

 

الجهاز الفني والاداري 
محمود السداوي نائب رئيس الجهاز،  عماد السيد مدير فني قطاع السيدات،  مصطفي البوشي مدرب الفريق، دعاء لبيب اداري الفريق، دكتورة رؤيا شاكر طبيبة، خدمات معاونه عبدالمجيد. 

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