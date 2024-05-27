أنهى حياة والدته وألقى جثتها فى بئر.. إحالة أوراق فرد أمن إلى المفتى

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الاثنين، بإحالة أوراق فرد أمن إلى مفتي الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، بتهمة القتل العمد مع سبق الأصرار، لاتهامه بقتل والدته وإلقاء جثتها في بئر، وحددت دور الانعقاد المقبل بشهر يوليو للنطق بالحكم.

صدر الحكم، برئاسة المستشار عبدالعاطي مسعود شعلة رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار أمير عدلي أمير والمستشار محمد السيد محمد، وسكرتير المحكمة محمد عثمان.

قتل والدته وألقى جثتها فى بئر

وفقا لأوراق القضية رقم 8878 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة العامرية ثان، تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة العامرية ثان يفيد بالعثور على جثة المجني عليها بدائرة القسم.

وكشفت التحقيقات أن المتهم «ب.م.ع» فرد أمن بمصنع سكر، قام بقتل المجني عليها «ش.م.ا» والدته، بعد أن عقد النية على ارتكاب الواقعة، وعند اختفاء المجني عليها وبسؤال شقيقته عنها، اختلق لها رواية بأنها توجهت إلى محافظة القاهرة للكشف عند أحد الأطباء.

وتوصلت التحريات إلى أنه على أثر خلافات سابقة بين المتهم والمجني عليها، بيت النية وعقد العزم على قتلها، وتوجه إلى مكان سكنها وتعدى عليها مستخدما سلاحا أبيض، وسدد لها عدة طعنات حتى فارقت الحياة.

واعترف المتهم تفصيليا خلال التحقيقات بكيفية ارتكاب الواقعة، حيث قام بلف جثمان المجنى عليها ببطانية والقي بجثمانها والأسلحة المستخدمة في الواقعة داخل أحد الآبار المجاورة للمسكن، وسرق بعض المنقولات المملوكة للمجني عليها ولاذ بالفرار.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيقات وقررت إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي قضت بإحالة أوراق المتهم إلى فضيلة مفتى الديار المصرية.