محافظ الغربية يتابع خط سير طلبات التصالح

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، إقبال المواطنين الراغبين في تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء أو الإستفسار عن الأوراق المطلوبة بعد التيسيرات المقدمة من الدولة التي يتضمنها قانون التصالح الجديد ، وذلك داخل المراكز التكنولوجية في 12 مركز ومدينة على مستوى المحافظة.

طلبات التصالح

من خلال مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة عبر اتصال مرئي مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء من خلال شاشات وأجهزة تكنولوجية حديثة تنقل الموقع والأحداث فعليا.

وأكد رحمى، الخدمات والتسهيلات المقدمة للمواطنين، موجها بتذليل أي عقبات أمامهم لنهي الإجراءات المتعلقة بالتصالح، ولفتً الى تقديم كافة أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة لتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي.

كما وجه المحافظ بتبسيط الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام، لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.

ولفت المحافظ الى انتظام سير منظومة العمل بالمراكز التكنولوجية بكافة أنحاء المحافظة، على مدار اليوم منذ الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الخامسة مساءً يوميًا عدا الجمعة لاستقبال طلبات المواطنين الراغبين في التصالح على مخالفات البناء .

وخلال حواره مع المواطنين أكد المحافظ أهمية استثمار هذه الفرصة التي أتاحتها الدولة المصرية لإنهاء إجراءات التصالح في مخالفات البناء المتنوعة حيث يستطيع المواطن تقديم طلب التصالح عن طريق المركز التكنولوجي بالحى أو من خلال بوابة الخدمات الحكومية، أو عن طريق تطبيق " تصالح" على الهاتف بعد تحميله.

شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اجتماع مجلس جامعة طنطا برئاسة الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة، وذلك في إطار حرصه على حضور اجتماعات المجلس وعرض ومناقشة سبل التعاون المشترك بين الجامعة والمحافظة في خدمة المجتمع.

محافظ الغربية

وفي مستهل كلمته رحب المحافظ بأعضاء المجلس من عمداء الكليات وهنئهم بمناسبة اقتراب نهاية العام الدراسي و قرب حلول عيد الأضحى المبارك ، متمنيا أن يعيده الله على مصر والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.

وأكد المحافظ على التنسيق المستمر و رفع درجة الاستعدادات القصوى وحالة الطوارئ بمستشفيات الجامعة ومستشفيات مديرية الصحة استعدادا لعيد الأضحى المبارك ،مؤكدا على ضرورة توافر الأدوية والمُستلزمات والتجهيزات الطبية، وكذلك توافر الكميات اللازمة من أكياس الدم ومُشتقاته بجميع المستشفيات.