عاجل
عاجل.. مصدر أمني: تبادل النيران بين قوات الاحتلال والمقاومة الفلسطينية أدى لاستشهاد المجند المصري
الإثنين 27 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

فيلم Godzilla x Kong يحقق إيرادات مرتفعة بالسينمات المصرية

فيلم Godzilla x Kong
فيلم Godzilla x Kong

حصد فيلم الفانتازيا والحركة Godzilla x Kong: The New Empire إيرادات بلغت 10 ملايين و 743 ألف 945 جنيه منذ طرحه بالسينمات المصرية.


أبطال فيلم Godzilla x Kong

فيلم Godzilla vs. Kong الأخير الذي عرض في عام 2021، من بطولة ألكسندر سكارسجارد وميلي بوبي براون وريبيكا هول وبريا تايري هنري وشون أوجوري وإيزا جونزاليس وجوليان دينيسون ولانس ريديك وكايل تشاندلر وديميان بشير وكايلي هوتل وحكيم كاى كاظم ورونى تشينج.

فيلم Godzilla x Kong

أحداث فيلم Godzilla x Kong

ويدور فيلم Godzilla x Kong: The New Empire حول تصادم اثنين من العمالقة القدماء، جودزيلا وكونج، في معركة ملحمية بينما يكشف البشر عن أصولهم المتشابكة وارتباطهم بألغاز جزيرة الجمجمة.

تفاصيل فيلم godzilla x kong

وفيلم godzilla x kong the new empire، هو عمل مليء بالمغامرات والأكشن، وكانت شركة "Warner Bros" نشرت الإعلان الترويجي الرسمي للفيلم عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب"، وأظهر الإعلان صراع جديد ما بين الغوريلا "كونج" التي خرجت من باطن الأرض أمام سفح أهرامات الجيزة، و"جودزيلا" وهم يتعاونان سويًا لمواجهة خطر تهديد بقائهما.

وكشفت الصفحة الرسمية لسينمات "IMAX" عن عرضها فيلم godzilla x kong the new empire، إذ نشرت بوستر الفيلم، مؤكّدة أنَّه سيعرض بدور العرض السينمائي في مصر يوم 17 أبريل المقبل.

 

جدير بالذكر أنَّ الفيلم العالمي godzilla x kong the new empire، هو الجزء الثاني لفيلم "Godzilla vs Kong" الذي طُرح عام 2021، وحقق الفيلم نجاحًا كبيرًا، إذ بلغت إيراداته 470 مليون دولار حينها.

txt

أحمد حلمي.. تكريم نجم الكوميديا في افتتاح مهرجان روتردام السينمائي

مواد متعلقة

أحمد حلمي.. تكريم نجم الكوميديا في افتتاح مهرجان روتردام السينمائي

Kingdom of the Planet of the Apes يحصد إيرادات ضخمة بالسينمات

" ابنك مجنون يا حج".. أشهر إفيهات لطفي لبيب في السينما

مهرجان روتردام للفيلم العربي يعلن لجان تحكيم دورته الـ24

تشابك بالأيدي على السجادة الحمراء بمهرجان كان السينمائي.. حارسة أمن تشعل الأزمة

"ليلة النكد".. مسلم وفريد ينضمان لنجوم حفل الكويت

إيرادات فيلم Kung Fu Panda 4 بآخر أسبوع فى السينمات

فيلم 60 جنيه ينافس بمهرجان روتردام للفيلم العربي
الجريدة الورقية