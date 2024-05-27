الإسماعيلي يبدأ استعداداته للقاء القناة بكأس مصر

بدأ فريق الكرة الأول بالإسماعيلي تدريباته مساء اليوم باستاد الإسماعيلية استعدادا للقاء القناه ضمن منافسات بطولة كأس مصر.

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وشهد المران خوض لاعبو الفريق الذين شاركوا في مباراة البنك الأهلي أمس تدريبات استشفائية.

وخاض باقي عناصر الفريق تدريبات بدنية وخططية متنوعة تحت قيادة الجهاز الفني المعاون.

كما أدى حراس المرمى تدريبات شاقة تحت قيادة مدربهم مصطفى كمال والتي تضمنت تدريبات على التسديدات والكرات العرضية.

حرص شوقى عوض عضو مجلس الإدارة وأشرف خضر المدير الفنى لقطاع الناشئين على متابعة المران من خارج الخطوط