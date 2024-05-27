حمد إبراهيم : ثنائي الإسماعيلي قادرين على تمثيل المنتخب

أكد حمد إبراهيم المدرب العام بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي أن ثنائي القلعة الصفراء قادرين على تمثيل المنتخب بشكل قوي .

-وقال حمد إبراهيم :" عبد الرحمن مجدي و عمر الساعي قادرين على التواجد مع منتخب مصر."

وظهر ثنائي الإسماعيلي خلال الفترة الماضية بشكل جيد للغاية رفقة القلعة الصفراء ، وأشاد العديد بمستوى ثنائي الدراويش خلال مشاركتهم في مبارايات بطولة الدوري المصري الممتاز .

وعلى جانب آخر ، ظهرت ملامح الحزن على إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي عقب تعادل الدراويش مساء أمس الأحد مع البنك الأهلي بهدفين ببطولة الدوري المصري الممتاز .

ورفض إيهاب جلال منح لاعبي الدراويش راحه سلبيه عقب التعادل وقرر مواصلة الانتظام في التدريبات بداية من اليوم الإثنين والتحضير المباراة القادمة .

ويبدأ الإسماعيلي اليوم التحضير لمواجهة نظيره فريق القناة في اللقاء الذي يجمع بين الفريقين مساء يوم الخميس القادم بدور ال٣٢ ببطولة كأس مصر .

وخلال لقاء الإسماعيلي والبنك الأهلي ، تقدم أسامة فيصل بالهدف الأهلي للبنك الأهلي في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول، بينما أضاف ياو أنور الهدف الثاني لفريق البنك في الدقيقة 75.

فيما قلص إيريك تراوري النتيجة للإسماعيلي في الدقيقة 80، بينما تعادل عمر ممدوح للدراويش في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

ويحتل الإسماعيلي المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 27 نقطة، بينما يأتي البنك الأهلي في المركز الرابع عشر بـ 23 نقطة.