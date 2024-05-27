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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

إيرادات فيلم Kung Fu Panda 4 في الأسبوع الأخير بالسينمات المصرية

فيلم Kung Fu Panda
فيلم Kung Fu Panda 4

تخطى فيلم Kung Fu Panda 4، إيرادات بلغت 251,611 جنيه في الأسبوع الأخير فقط، العمل من إنتاج Universal Pictures، ووصلت مدته إلى ساعة و 34 دقيقة.

 

فيلم Kung Fu Panda 4


وكان أول فيلم "Kung Fu Panda" هو الأكثر ربحًا لـ DreamWorks، حيث حقق 631 مليون دولار في شباك التذاكر العالمي، وبلغ إجمالي أرباح الأفلام 1.8 مليار دولار، وأنتجت الشركة امتيازًا يتضمن العديد من العروض التليفزيونية المتحركة الخاصة وثلاثة مسلسلات، بما في ذلك "The Dragon Knight" ، الذي عرض موسمه الأول على Netflix الشهر الماضي.

أبطال فيلم Kung Fu Panda 4

الفيلم من إخراج مايك ميتشيل وستيفن ستين وبطولة جاك بلاك وفيولا ديفيس وداستين هوفمان وبراين كرانستون وجيمس هونغ و أوكوافينا.

فيلم Kung Fu Panda 4


وكان عرض فيلم "Kung Fu Panda 3" في عام 2016 وهو العمل الذى تدور أحداثه مع ظهور والد الباندا "بو" فجأة بعد غياب طويل، حيث ينطلق الثنائى بعد لم الشمل فى رحلة إلى جنة الباندا السرية، حيث يلتقيان بالمزيد من شخصيات الباندا المرحة، لكن عندما يبدأ الشرير ذو القوى الخارقة "كاى" فى اجتياح "الصين" متغلبًا على كل معلمى الكونغ فو، يجب على "بو" القيام بالمستحيل، وهو تدريب قرية مليئة بأقرانه محبى المرح الذين لا يتمتعون بالرشاقة ليشكلوا فريق الكونغ فو الوحيد الذى يتكون من الباندا.


فيلم "Kung Fu Panda 3" إخراج جينيفير يى نيلسون، وكتابة جوناثان ايبل وجلين بيرجير، وبطولة جاك بلاك وأنجلينا جولى وكيت هدسون، وهو الجزء الثالث من الفيلم الذى حفل نفس الاسم وطرح فى 2008، وروى قصة باندا يعمل مع أبيه كطباخ للمكرونة، وهو مهووس بفن الكونج فو ويحلم دائماً بمقابلة أبطاله "الخمسة الغاضبون".

 

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