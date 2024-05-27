إيران تنشر فيديو لآخر اتصال من مروحية الرئيس بعد سقوطها.. فيديو

نشرت إيران فيديو لآخر اتصال أجري من مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، بعنوان رواية الحادثة، وهي مكالمة هاتفية تمت بين وزير الطاقة علي أكبر محرابيان وقائد الطائرة طاهر مصطفوي، وهو قائد مروحية الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي التي تحطمت.

وكشف الفيديو أن وزير الطاقة علي أكبر محرابيان اتصل بقائد الطائرة الرئاسية ليرد عليه آية الله محمد علي آل هاشم إمام تبريز، وهو ممثل المرشد علي خامنئي في مدينة تبريز، الذي كان ضمن المروحية الرئاسية.

وقال محرابيان في الفيديو: "هل تسمعني، هل أنت بخير، أين البقية أنت وحيد".

تماس محرابیان با آل هاشم، دقایقی پس از سقوط بالگرد pic.twitter.com/UBnu78hIOC — هاتف مطهری (@hatefmotahhary) May 26, 2024

وأعلنت هيئة الأركان الإيرانية، في تحقيقات أولية، لها أن مروحية الرئيس واصلت مسيرها المخطط مسبقاً ولم تخرج عنه، وأن طيار المروحية أجرى اتصالاً مع المروحيتين ضمن قافلة الرئيس، ولم يلاحظ أي أثر لإصابة بالرصاص أو ما شابه ذلك على حطام المروحية، ومروحية الرئيس احترقت عقب اصطدامها بالمنحدرات.