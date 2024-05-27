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إيران تنشر فيديو لآخر اتصال من مروحية الرئيس بعد سقوطها.. فيديو
الإثنين 27 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

إيران تنشر فيديو لآخر اتصال من مروحية الرئيس بعد سقوطها.. فيديو

جنازة الرئيس الراحل
جنازة الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي

نشرت إيران فيديو لآخر اتصال أجري من مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، بعنوان رواية الحادثة، وهي مكالمة هاتفية تمت بين وزير الطاقة علي أكبر محرابيان وقائد الطائرة طاهر مصطفوي، وهو قائد  مروحية الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي التي تحطمت.

وكشف الفيديو أن وزير الطاقة علي أكبر محرابيان اتصل بقائد الطائرة الرئاسية ليرد عليه آية الله محمد علي آل هاشم إمام تبريز، وهو ممثل المرشد علي خامنئي في مدينة تبريز، الذي كان ضمن المروحية الرئاسية.

وقال محرابيان في الفيديو: "هل تسمعني، هل أنت بخير، أين البقية أنت وحيد".

 

وأعلنت هيئة الأركان الإيرانية، في تحقيقات أولية، لها أن مروحية الرئيس واصلت مسيرها المخطط مسبقاً ولم تخرج عنه، وأن طيار المروحية أجرى اتصالاً مع المروحيتين ضمن قافلة الرئيس، ولم يلاحظ أي أثر لإصابة بالرصاص أو ما شابه ذلك على حطام المروحية، ومروحية الرئيس احترقت عقب اصطدامها بالمنحدرات.

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