القبض على سيدة تدير أكاديمية تمريض للنصب على راغبي العمل بالمستشفيات

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على سيدة تدير أكاديمية تمريض بدون ترخيص للنصب على راغبى العمل بالمستشفيات ومنح شهادات دراسية مزورة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (إحدى السيدات) بإدارة كيان تعليمى"بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة أول المنتزة بالإسكندرية للنصب والإحتيال على المواطنين ومنحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية "مزورة" وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى المستشفيات والعيادات الخاصة مقابل مبالغ مالية والترويج لنشاطها الإجرامي عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطها، وبحوزتها(عدد من الشهادات المزورة – أكلاشيه – عقود خالية البيانات معدة للتزوير– عدد من الكارنيهات الدراسية وأوراق الدعاية الخاصة بالكيان المشار إليه- جهاز حاسب آلى بمشتملاته "بفحصه فنيًا تبين احتواؤه على العديد من الدلائل التى تؤكد نشاطها الإجرامى").

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.