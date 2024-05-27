أوقاف الفيوم تواصل فعاليات البرنامج التثقيفي للأطفال بالمساجد

تواصل مديرية الأوقاف بالفيوم برئاسة الدكتور محمود الشيمي وكيل الوزارة، فعاليات البرنامج التثقيفي للأطفال، من خلال ندوات البرنامج الصيفي بمكتبة المسجد العتيق بقرية دسيا.

يأتي هذا في إطار استعادة المسجد لدوره في بناء الوعي، واستمرارًا لجهود وزارة الأوقاف في تكثيف الأنشطة التفاعلية بالمساجد، لجذب انتباه الأطفال وربطهم ببيوت الله.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وتحت إشراف الدكتور محمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، وبحضور الواعظة هبه مختار، وفضيلة الشيخ محمود محمد خميس، وسط حضور جماهيري حافل للأطفال وأولياء الأمور.

وخلال كلمتها أكدت الواعظة هبه مختار على اهتمام وزارة الأوقاف بالنشء وأهمية تحقيق أكبر قدر من الإفادة للأطفال وتنمية ثقافتهم ورفع مستوى الوعي، وأن وزارة الأوقاف تسعى دائمًا لتنمية الوعي الديني والثقافي والفكري والوطني عند الطفل.

وفي كلمته أكد الشيخ محمود محمد إمام المسجد على أهمية التمسك بالأخلاق الحميدة، والاقتداء بنبينا محمد (صلى الله عليه وسلم) في أخلاقه ومعاملاته، حتى نبني مجتمعًا سويًا يسوده الرقي والرفعة.

كما عبر عدد من أولياء الأمور عن فرحتهم بالفعالية وقدموا الشكر لمديرية أوقاف الفيوم على اهتمامها ورعايتها للأطفال وحمايتهم من الأفكار المتطرفة، وذلك بإقامة مثل هذه الفعاليات التي تنمي الحس الإيماني والوطني لدى الطفل، مؤكدين أن البرنامج الصيفي للطفل جذب انتباه الأطفال وربط ‏النشء ببيوت الله (عز وجل).

أوقاف الفيوم توزع 2000 كيلو لحوم من صكوك الإطعام على الأسر الأولى بالرعاية

وفي سياق آخر قامت مديرية أوقاف الفيوم، بتسليم عدد 2000 كيلو لحوم، من مشروع صكوك الإطعام؛ لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية، من خلال اللجنة المشكلة من الأوقاف والمحافظة والتضامن الاجتماعي، وذلك في إطار دور وزارة الأوقاف المجتمعي، ورسالتها في خدمة المجتمع والوفاء بواجبها تجاه الأسر الأولى بالرعاية.

و خلال التسليم أشار الدكتور محمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، إلى أنه سيتم تنفيذ توجيهات وزارة الأوقاف بشأن التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية مع المستحقين خلال توزيع لحوم صكوك الإطعام؛ لأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، كما أكد على أنه سيتم الالتزام بعدم تصوير أي شخص أثناء عملية التوزيع، مراعاة لمشاعرهم.