لابيد لـ نتنياهو: أنت غير مؤهل ومسؤول عن أكبر إخفاق في تاريخ إسرائيل

هاجم زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، متهما إياه بأنه المسؤول عن أكبر إخفاق للشعب اليهودي منذ المحرقة.

وقال لابيد، في كلمة له أمام الكنيست الإسرائيلي، إن "رئيس الحكومة فشل في أداء مهمته وهذه الحكومة غير شرعية"، موجها كلامه إلى نتنياهو: "لماذا لا تزال رئيسا للحكومة وأنت مسؤول عن أكبر إخفاق في تاريخنا؟".

وأكد أن "نتنياهو لا يستحق رئاسة الحكومة بعد فقداننا عشرات الجنود"، مشيرا إلى أنه "رهينة بيد المتطرفين في حكومته مثل بن غفير وسموتريتش".

وأضاف زعيم المعارضة الإسرائيلية أن "الوزراء في حكومة نتنياهو يسرقون المال العام ويسببون المشكلات للشعب ويدمرون مستقبل الأبناء"، مؤكدا أنه "في ظل هذه الحكومة لن تحقق إسرائيل انتصارا في الحرب".

وقُتل أكثر من 40 فلسطينيًا وأصيب العشرات من المدنيين العزل مساء أمس الأحد، في قصف إسرائيلي استهدف خيام نازحين في منطقة تل السلطان شمال غربي رفح.

يأتي هذا، بعد يومين فقط من إصدار محكمة العدل الدولية أمرًا بوقف الهجوم البري الإسرائيلي على رفح فورًا.

وأمرت محكمة العدل الدولية في لاهاي، أول أمس الجمعة، إسرائيل بوقف العمليات العسكرية في رفح، وهو حكم تاريخي من المرجح أن يزيد الضغوط الدولية المتزايدة على إسرائيل، بعد مرور أكثر من 7 أشهر من الحرب في غزة، وخلفت نحو 36 ألف قتيل ونحو 80 ألف مصاب.

وكانت حركة حماس قد أعلنت، في السابع من أكتوبر 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.

وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.

وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن، عن سقوط نحو 36 ألف قتيل وأكثر من 80 ألف مصاب، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.

وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.

وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر 2023.