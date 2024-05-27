الإثنين 27 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

روسيا: تصنيف طالبان في موسكو منظمة محظورة يعيق تطوير العلاقات مع كابول

حركة طالبان
حركة طالبان

صرح مدير الدائرة الثانية لشؤون آسيا بوزارة الخارجية الروسية، الممثل الخاص للرئيس الروسي لأفغانستان، زامير كابولوف، اليوم الاثنين، بأن وضع حركة "طالبان" الأفغانية في روسيا الاتحادية بصفة منظمة محظورة، يعيق تطوير العلاقات بين موسكو وكابول.

وقال كابولوف، في مقابلة مع قناة "روسيا 24": "إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أتخذ القرار رقم 1267، ولم يكن هناك ذكر لحركة طالبان، بل قادة بعينهم. وأدرجت روسيا الاتحادية المنظمة بأكملها (في قائمة المنظمات المحظورة). والسؤال المطروح الآن يتعلق برفع هذا التصنيف عن حركة طالبان، حيث تبدأ في الوقت الراهن عملية تطبيع العلاقات الثنائية الاقتصادية وغيرها، ويعيق هذه الوضع (منظمة إرهابية) في المقام الأول، الفاعلين الاقتصاديين الروس من إقامة تعاون طبيعي".

وأضاف: "علينا أن نزيل هذا العوائق، وإن شاء الله كما يقول الأصدقاء الأفغان، عندما تحين الظروف المناسبة، سنفكر ونرفع تقارير إلى قيادتنا للاعتراف بالسلطات الأفغانية".

أعرب رئيس المكتب السياسي لحركة طالبان في قطر، سهيل شاهين، أن الحركة ترحب باتجاه روسيا لرفع اسمها من قائمة "المنظمات الإرهابية"، لافتًا إلى أن الحركة تسعى لعلاقات إيجابية مع دول العالم.

وقال شاهين، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن "الحركة ترحب باقتراح وزارتي الخارجية والعدل الروسيتين المقدم إلى الكرملين لإزالة صفة المنظمة الإرهابية".

وأضاف أن حركة طالبان (التي تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب الأنشطة الإرهابية) "لم تكن إرهابية قط، بل كنا نقاتل من أجل تحرير بلدنا من الاحتلال الأجنبي. وكان هذا حقنا المشروع. وهذا هو الاسم الذي صاغته القوات الغازية لتحقيق أهدافها السياسية، والتي تهدف في الوقت نفسه إلى الإساءة إلينا".

وأشار إلى أن حركة "طالبان" تسعى إلى "علاقات إيجابية مع دول الجوار والإقليم والعالم"، مضيفا: "إننا نعيش حقبة جديدة بعد استقلال أفغانستان، وهي حقبة ناضجة للمشاركة في مختلف المجالات".

وأكد شاهين، أن "تصريح (وزير الخارجية الروسي سيرغي) لافروف، يشير إلى أن روسيا تتبع السياسة الواقعية وتضع مصالحها الوطنية أمامها، وهو ما أعتقد أنه عقلاني ومتوقع منها".

مواد متعلقة

نتنياهو: الضربة التي استهدفت نازحين في رفح حادث مأسوي

نتنياهو يعتبر مجزرة رفح خطأ كارثيا ويقول: مطالب السنوار استسلامية وخطر على وجود إسرائيل

عُمان تستضيف اجتماعاً دولياً لإدارة سلامة المطارات وقدرتها وكفاءتها

قتيل وجرحى إثر غارة استهدفت دراجة نارية

حماس: لن ننخرط في جولة مفاوضات جديدة مع إسرائيل في ظل مجازر رفح

كوريا الشمالية تطلق صاروخاً يرجّح أنه يحمل قمراً صناعياً

الأمم المتحدة تطلب من إسرائيل تحقيقاً كاملاً وشفافاً عن قصف رفح

الشرطة الباكستانية تعتقل 100 مسلم بعد اعتداء على رجل دين مسيحي وابنه
الجريدة الورقية