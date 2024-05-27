نتنياهو: الضربة التي استهدفت نازحين في رفح حادث مأسوي

وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الضربة التي استهدفت نازحين في رفح جنوبي قطاع غزة، بأنها "حادث مأسوي".

وتسببت غارة جوية إسرائيلية، ليل الأحد، في اندلاع حريق هائل أسفر عن مقتل 45 شخصا في مخيم بمدينة رفح.

وأثار الحادث غضب زعماء العالم، الذين حثوا على تنفيذ حكم محكمة العدل الدولية بوقف الهجوم الإسرائيلي على المدينة.

66 شهيدًا و383 مصاب

ذكرت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الاثنين، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 7 مجازر في القطاع، وصل منها للمستشفيات 66 شهيدًا و383 مصابا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأوضحت الوزارة - في بيان صحفي أن مجزرة الاحتلال بحق مخيم النازحين في رفح الليلة الماضية، ارتفع عدد ضحاياها إلى 45 شهيدًا منهم (23 من النساء والأطفال وكبار السن) و 249 جريحا.

وأضافت أنه بموجب تحديث اليوم الـ 234 من الحرب، ترتفع حصيلة الشهداء إلى 36 ألفا و50 شهيدا، إضافة إلى 81 ألفا و26 مصابا، علما بأن هذه الأعداد لا تتضمن الضحايا تحت الركام وفي الطرقات الذين لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

من جهته.. أفاد الدفاع المدني في غزة - في بيان اليوم - بأن الواقع الصحي في القطاع صعب جدًا وإمكانات الدفاع المدني المتوفرة لا يمكنها تلبية الاحتياجات.. مضيفا أن الاحتلال يقوم بعمليات قتل مُمنهجة ولا توجد منطقة في قطاع غزة صالحة للحياة.

وفي وقت سابق اليوم، استُشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، في قصف للاحتلال قرب أبراج "عين جالوت" جنوب النصيرات وسط قطاع غزة، ومن ضمن الشهداء شقيقان كانا يحاولان الحصول على مياه الشرب لعائلتهما.