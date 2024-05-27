(البيلى) يجتمع مع قيادات جنوب الدلتا لبحث تقليل نسبة الفقد وسداد جميع الالتزامات على الشركة

المهندس حسن محمد البيلي ( رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء يعقد اجتماعًا موسعا مع نواب و رؤساء القطاعات ومديرى العموم بالشركة لمناقشة عدد من الموضوعات .

في بداية الاجتماع أكد البيلي على ضرورة تقليل نسبة الفقد واستعرض سيادته أهم العوامل المؤثرة علي تقليل نسبة الفقد في الطاقة .

ووجه البيلى بضرورة زيادة التحصيل وتعظيم ايرادات الشركة عن طريق تكثيف حملات التحصيل للمشتركين بالقطاعات المنزلية والتجارية والمنشآت الحكومية و تحصيل المتاخرات كما اكد سيادته على ترشيد النفقات حتى تستطيع الشركة سداد جميع الالتزامات الموجودة عليها .

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وفى هذا السياق وجه الحديث لحاملي الضبطية القضائية واكد على ضرورة الحياد والشفافية في تحرير المحاضر مؤكدا دور الضبطية القضائية في تقليل نسب الفقد في الشركة بتكثيف حملات ضبط سارقي التيار الكهربائي موضحا أن هذه الخطوة ستساهم في انخفاض نسبة الفقد بالشبكة الكهربائية وتقليل حجم الخسائر المادية التي تكبدها الدولة بسبب السرقات .

وشدد علي مراجعة العدادات المغلقة والمقروء بصفر لتحسين الفقد وسرعة تركيب العدادات وخاصة الكودية .

ووجه رئيس الشركة القيادات والعاملين بأن يبذلوا كل الجهد للعمل علي الوصول لأعلى معدلات الاداء للارتقاء بالشركة وعدم الالتزام بالمكاتب والقيام بزيارات ميدانية لجميع مواقع العمل واكد سيادته انه لن يرضى عن أي إهمال أو تقاعس وسوف يتم اتخاذ إجراءات أكثر شدة لمحاسبة المتقاعسين في أداء المهام الموكلة لهم كذلك اكد على ان اى فاسد ليس له مكان فى منظومة الكهرباء وسوف يتم اتخاذ اقصى العقوبات والاجراءات القانونية لمن يثبت ادانته .