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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

وزير الخارجية يتوجه إلى بكين للمشاركة في الاجتماع الوزارى العاشر لمنتدي التعاون العربي الصيني

بوابة الوفد الإلكترونية

صرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن سامح شكرى، وزير الخارجية، توجه اليوم، من بروكسل إلى العاصمة الصينية بكين،  للإعداد للاجتماع الوزارى العاشر لمنتدي التعاون العربي الصيني الذي يعقد يوم ٣٠ مايو الجارى. 

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية،  بأن منتدي التعاون العربي الصيني يعد بمثابة إطار  للحوار والتعاون بين الدول العربية والصين، حيث تم التوقيع علي وثيقة تأسيسه في سبتمبر ٢٠٠٤ بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة، علي اثر زيارة قام بها الرئيس الصيني آنذاك.

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