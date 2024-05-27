محافظ أسوان يفتتح مشروع تطوير قاعة الفريق كمال عامر بفندق عروس النيل

قبل البدء في التشغيل التجريبى

إفتتح اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، مشروع تطوير ورفع كفاءة قاعة الفريق كمال عامر بفندق عروس النيل ، والتى تم إطلاق إسمه عليها بعد تطويرها وتجديدها وتحديثها تخليداً لذكراه، وعرفاناً بدوره فى تأسيس هذه القاعة منذ 24 عاماً، وتحويل هذا المبنى من إدارى إلى فندقى وسياحى ليصبح قبلة لكل الأسوانيين ، وأيضاً لضيوف المحافظة ولهيئاتها ومختلف فئاتها ، وأقتصرت فعاليات الإفتتاح.

عروس النيل

إستكمالاً لمنظومة التطوير والتجميل وضمن سلسلة الإنجازات التى تشهدها محافظة أسوان فى كافة مجالات وقطاعات العمل العام تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

بحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، والمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام ، واللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد ، فضلاً عن القيادات البرلمانية والجامعية والتنفيذية والفندقية ، ورجال الأعمال والمستثمرين على السلام الوطنى.

وإلقاء آيات من القرآن الكريم ، ثم عرض فيلم وثائقى عن مراحل التطوير.

وأكد عطية، أنه تم العمل على قدم وساق من خلال وزارة الإنتاج الحربى والشركة المنفذة بإشراف من إدارة المشروعات بالمحافظة ليتم نهو هذا المشروع بشكل نموذجى وراقى ، ولتضم القاعة مقاعد حضارية بواقع 300 مقعد ، ومسرح وشاشة لتقديم العروض والأفلام التسجيلية والمسرحية والوثائقية بأعلى مستوى من ( الصوتيات / السمعيات / الإضاءة ) ، ولتكون بذلك واجهة وبانوراما جمالية وحضارية مشرفة لإستقبال الفعاليات والأنشطة والمؤتمرات والمهرجانات المحلية والدولية من العروض الفنية والسينمائية.

وأوضح بأنه بالتوازى مع ذلك تم تطوير المدخل الرئيسى للقاعة ، وقاعات كبار الزوار والبلكون الـ VIP المطلة على المسرح ، وغرف اللقاءات الجماهيرية والتحكم وكاميرات المراقبة ، و 2 قاعة للتدريب بمسطح 70 متر، وقاعة تدريب كمبيوتر بمسطح 50 متر ، والممرات ودورات المياه للرجال والسيدات ، فضلاً عن زيادة الغرف بالفندق لإستيعاب الطاقة الوافدة على مدار العام .