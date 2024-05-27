وزير الصحة يشهد توقيع بروتوكول تعاون مع "استرازينيكا" في أمراض القلب وضغط الدم

شهد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الصحة والسكان وشركة «استرازينيكا»، في أمراض القلب وضغط الدم والاعتلال الكلوي، جاء ذلك على هامش اجتماع الجمعية العامة الـ 77 لمنظمة الصحة العالمية بمدينة «جنيف» السويسرية.

ووقع البروتوكول من جانب وزارة الصحة والسكان الدكتور محمد الطيب مساعد وزير الصحة للحوكمة والشئون الفنية، ومن جانب استرازينيكا الدكتور حاتم الورداني رئيس مجلس إدارة شركة استرازينيكا مصر للصناعات الدوائية.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن البروتوكول يأتي ضمن حملة «صحة القلب في أفريقيا» والتي تهدف إلى تعزيز الوعي بأعراض أمراض القلب وضغط الدم وأسباب مرض الاعتلال الكلوي وكيفية الوقاية منها، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين المؤسسات الطبية والمجتمع المدني والجهات الحكومية لتحسين الخدمات المقدمة لرعاية المرضى.

وأوضح «عبدالغفار» أن بروتوكول التعاون يضمن توفير اختبارات الفحص للكشف المبكر عن أمراض القلب وضغط الدم والاعتلال الكلوي عن طريق إجراء اختبارات معملية لمرضى السكرى وارتفاع ضغط الدم والأوعية الدموية، وتنظيم محاضرات تدريبية علمية لأطباء وزارة الصحة، للإحاطة بأحدث البروتوكولات العلاجية المختلفة.

ولفت «عبدالغفار» إلى أن البروتوكول يستهدف أيضا تقديم برامج تثقيف وتوعية للمرضي، والأطقم والفرق الطبية بوزارة الصحة والسكان، من خلال توفير المواد التوعوية والتعليمية المطبوعة والإلكترونية المرئية، وتتضمن هذه المواد مطبوعات البروتوكولات الخاصة بوسائل الكشف المبكر وطرق علاج مرض الاعتلال الكلوي المزمن.

وتابع «عبدالغفار» أن البروتوكول سيوفر الدعم الفني والتقني اللازم من أجل ضمان تطبيق واستمرارية الكشف المبكر عن ضغط الدم وأمراض القلب والاعتلال الكلوي المزمن، وتحديث ونشر البروتوكولات العلاجية المبنية، وفقا لأحدث الأبحاث المُقررة من منظمة الصحة العالمية، ويساهم في تحسين نتائج العلاج والكشف عن الحالات في المراحل.