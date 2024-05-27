القبض على مديرة تنظيم ومهندس بمركز أوسيم |تفاصيل

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على مدير عام الإدارة الهندسية ومهندس التنظيم بمركز ومدينة أوسيم على خلفية اتهامهم بإصدار تراخيص بناء على أرض زراعية.

حيث تمكنت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بقيادة العميد أحمد جمال الدين من ضبط المهندسة ص ع مدير عام الإدارة الهندسية بمركز ومدينة أوسيم ومهندس التنظيم أ و بالمركز وذلك لاصدارهم 3 رخص بناء على أراض زراعية.

وكشفت التحريات والتحقيقات أن المتهمين مدير الإدارة الهندسية ومهندس التنظيم في مركز أوسيم قاموا بإصدار رخص بناء على أراض زراعية وتم البناء عليها بالفعل في منطقة سقيل بمركز أبو النمرس في الجيزة.

ومن جهة اخرى امرت نيابة مدينة نصر ، بالتحفظ على المضبوطات التي عثر عليها بداخل شقة تدار كمصنع لتصنيع الإستروكس في مدينة نصر، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

التحفظ على المضبوطات التي عثر عليها بداخل شقة تدار لتصنيع الإستروكس في مدينة نصر.

وتبين من التحريات قيام (عاطل "له معلومات جنائية") بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى مجال تصنيع مادة الإستروكس المخدر والإتجار بها متخذًا من شقة سكنية مستأجرة كائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث مكانًا لممارسة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه وبحوزته (فرد خرطوش - عدد من الطلقات النارية - كمية من الإستروكس المخدر وزنت ٢٥ كيلو جرام - كمية من البودر الخام المخدر وزنت كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين - ميزان حساس - أدوات التصنيع).

واعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد تصنيع مخدر الإستروكس باستخدام الأدوات المضبوطة، والاتجار بها وحيازته للسلاح الناري تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.