عاجل
حزب الله يهاجم قاعدة بيت هلل ومقر كتيبة السهل والقبة الحديدية بالمسيرات
الإثنين 27 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

إسرائيل تكشف النتائج الأولية لتحقيقات غارة رفح

الحكومة الإسرائيلية
الحكومة الإسرائيلية

قال متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، الإثنين، إن سقوط عشرات المدنيين في رفح ناجم عن حريق اشتعل بعد غارة جوية استهدفت قيادات لحركة حماس.

 

ونقلت وكالة رويترز عن المتحدث قوله إن نتائج أولية لتحقيق يجري في سقوط عدد كبير من القتلى والمصابين في مدينة رفح جنوب قطاع غزة أفادت بأن غارة جوية استهدفت قيادات من حركة حماس تسببت في اندلاع حريق قتل مدنيين في رفح.

 

 

وكانت مصادر فلسطينية محلية قد أفادت بمقتل ما لا يقل عن 40 شخصا، وإصابة آخرين، جراء استهداف غارات إسرائيلية خيام النازحين قرب مخازن وكالة (الأونروا) شمال غربي رفح.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها نقلت عددا كبيرا من القتلى والإصابات عقب استهداف الجيش الإسرائيلي لخيام النازحين برفح.

 

وأكد الدفاع المدني في غزة وصول 50 شخصا بين قتيل وجريح جراء قصف الإسرائيلي لمخيم النازحين شمال غربي رفح.

 

وأوضح الدفاع المدني أن طواقم الإسعاف لم تتمكن من نقل عدد من الجثث المتفحمة إثر القصف الإسرائيلي، مشيرا إلى أن المنطقة المستهدفة تضم 100 ألف نازح.

 

مواد متعلقة

صحة غزة: 66 شهيدًا و383 مصابًا جراء 7 مجازر ارتكبها الاحتلال بالقطاع

أوكسفام: الوضع في قطاع غزة تجاوز حد الكارثة

الدفاع التايوانية: رصد 21 طائرة عسكرية و15 سفينة صينية جديدة قرب تايوان

حركة فتح: إسرائيل ارتكبت مجزرة في رفح الفلسطينية

استشهاد 127 طفلا منذ بدء العدوان في الضفة الغربية

شؤون الحرمين توفر كوادر متخصصة في تنظيم وتفويج الحشود داخل المسجد الحرام

رئيس وزراء فلسطين يُطالب بحزمة مالية طارئة

أوكرانيا: روسيا تنشر سفينتين حربيتين في البحر الأسود من دون حاملات صواريخ
الجريدة الورقية